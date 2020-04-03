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У Zoom відреагували на критику та пообіцяли вирішити проблему з конфіденційністю

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Ілюстративне фото / The Verge

Іноді чекати на здорову реакцію компанії на критику доводиться роками. Схоже творці платформи для відеоконференцій Zoom вирішили продемонструвати, як це робити правильно.

Минулий тиждень для компанії Zoom Video Communications видався не найкращий. На творців популярного додатку посипалася критика через проблеми платформи з конфіденційністю. Втім гендиректор компанії Ерік Юан пообіцяв якнайшвидше виправити недоліки додатка, повідомляє The Verge.

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Що не так з Zoom

Річ у тім, що в Zoom не передбачено наскрізне шифрування даних. Саме ця обставина дозволяє як мінімум розробнику спостерігати за приватними відеоконференціями. Через це Ілон Маск та NASA заборонили Zoom для використання серед своїх співробітників.

Напередодні житель міста Сакраменто, штат Каліфорнія, Роберт Каллен подав до суду на сервіс Zoom через розголошення конфіденційної інформації третім особам.

В заяві позивача, поданій у понеділок до федерального суду Сан-Хосе, стверджується, що при встановленні або відкритті скриньки сервіс без відома користувача передає інформацію про нього третій стороні, наприклад, компанії Facebook.

Zoom вирішить проблеми з конфіденційністю

Генеральний директор Ерік Юан заявив, що компанія призупинить розробку нових функцій та присвятить усі свої інженерні ресурси вирішенню питань конфіденційності та безпеки. Він також повідомив про приголомшливу статистику: за три місяці Zoom перейшов із середнього показника від 10 мільйонів щоденних користувачів до 200 мільйонів.

Протягом останніх декількох тижнів підтримка напливу користувачів була надзвичайною справою та нашою єдиною метою. Ми прагнули забезпечити вам безперебійне обслуговування та зручний інтерфейс, а також забезпечити конфіденційність та безпеку платформи. Однак ми визнаємо, що не виправдали очікувань щодо конфіденційності та безпеки. За це мені дуже шкода, і я хочу поділитися тим, що ми збираємося зробити,
– написав Юан.

Список наступних кроків Юаня довгий і вражаючий. На додаток до заморожування розвитку функцій, компанія заявила, що проводитиме "всебічний огляд" зі сторонніми експертами та користувачами, щоб зрозуміти проблеми платформи.

Компанія збирається вдосконалити свою програму збору помилок та сформувати раду головних працівників з інформаційної безпеки. Також Юань наголосив, що інформуватиме користувачів про зміни кожного тижня в рамках відеоконференції.

Серед іншого компанія змінить інсталятор для Windows та MacOS. Також Юань порекомендував захищати відеоконференції паролем. Оскільки користувачі часто нехтують цією функцією, зловмисникам значно легше підключитися до будь-яких відеозустрічей.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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