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Uber готується звільнити 20% своїх працівників

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Uber може звільнити 5 частину своїх працівників
Uber може звільнити 5 частину своїх працівників / unsplash.com

Коронавірусна криза продовжує завдавати нищівної шкоди бізнесу. Сервіс перевезень – один із тих галузей, що постраждали найбільше. Тож не дивно, що сервіс Uber готується до серйозного скорочення у штаті.

Про це пише The Information з посиланням на власні джерела в компанії.

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Рішення про звільнення ще остаточно не затвердили, але про нього можуть оголосити в найближчі тижні.

Деталі

Наразі в Uber готуються скоротити 5 частину від усього штату. Про звільнення можуть оголошувати поетапно. Якщо прогнози підтвердяться, то роботу можуть втратити близько 5400 людей (загальна кількість співробітників компанії сягає 27 тисяч осіб).

Як відомо, раніше компанію покинув головний технічний директор Туан Фам, який прийшов в Uber в 2013 році. Рішення про відхід він прийняв після того, як стало відомо про плановане скорочення 800 інженерів у відділі, де працюють 3800 осіб.

Головний офіс Uber знаходиться в Сан-Франциско. Додатком компанії користуються більш ніж в 700 містах 60 країн світу, у тому числі в 7 українських містах.

Криза у Bird

Раніше стартап Bird, що надавав послуги з оренди електросамокатів, звільнив одразу 400 працівників. Це трапилось ще наприкінці березня. Співробітників запросили на спільну відеоконференціїю в Zoom, оскільки всі вони працювали з дому, та оголосили про звільнення.

Співробітникам повідомили, що поширення COVID-19 спричинило чималий негативний вплив на бізнес. Відтак стартап прийняв рішення скоротити низку посад у компанії.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Техно IT-бізнес Техно Uber
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