Uber та NASA тестують систему управління повітряним таксі: деталі

Експерти дослідницького центру Ames Research Center, який належить NASA, оголосили про початок тестування спільно з Uber системи моніторингу пасажирського повітряного транспорту. Розробники мають на меті організувати повітряні перевезення за допомогою аеротаксі в міських умовах.

Що відомо про тестування? Система моніторингу Urban Air Mobility (UAM) буде керувати літаючим транспортом в різних населених пунктах, повідомляє SlashGear.

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Urban Air Mobility, за заявою розробників, дасть змогу малим повітряним суднам уникати проблем при польоті, включаючи можливість зіткнення. В ході спільних тестів Uber та NASA фахівці обох компаній планують з'ясувати, яка інформація необхідна для створення нової інфраструктури. Йдеться не лише про пасажирський літаючий транспорт, а й про дрони служб доставки.

На даний момент не планується піднімати в повітря справжній авіатранспорт: в ході попереднього тестування комп'ютерні системи NASA і Uber будуть об'єднані для моделювання різних сценаріїв польотів на низьких висотах.

Інші партнери. У найближчі місяці аерокосмічне агентство збирається залучити до спільної роботи й інших партнерів в галузі повітряних перевезень.

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