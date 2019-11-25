Uber втратив право на роботу в Лондоні: компанія подає апеляцію

166 Читать новость на русском
У Лондоні може зникнути Uber / wccftech

Компанія Uber позбулася ліцензії на послуги з перевезення у Лондоні. Юристи вже подали апеляцію на рішення департаменту транспорту відкликати ліцензію. Щонайменше до закінчення розгляду апеляції Uber має право здійснювати діяльність у Лондоні.

Рішення влади Лондона відкликати ліцензію на перевезення у компанії Uber – доволі небезпечний прецедент для всієї індустрії райдшерінга. Однак причини такого рішення влади міста насправді не в постійних протестах таксистів, повідомляє The Guardian.

Цікаво: Uber та NASA тестують систему управління повітряним таксі: деталі

Чому влада Лондона виступила проти Uber

Річ у тім, що ще у 2017 році влада міста з'ясувала, що понад 14 тисяч поїздок були здійснені водіями без оформленого поліса страхування, без прав або взагалі з призупиненою ліцензією.

У вересні компанії було видано черговий тимчасовий дозвіл на два місяці, за які Uber повинна була відзвітувати про вжиті заходи щодо виявлених порушень. Проте наданий компанією звіт зовсім не задовольнив владу міста. Відтак місто не продовжило ліцензію компанії на перевезення.

У департаменті транспорту повідомили, що в бізнесі Uber виявлені "небезпечні шаблони", які змушують пасажирів ризикувати. Компанії не вдалося розвіяти сумніви, що в майбутньому небезпечні для пасажирів ситуації не виникнуть.

Мер Лондона Садок Хан оголосив про підтримку цього рішення і підкреслив, що розуміє, чому воно прийняте.

Uber може втратити право на роботу в Лондоні
Жителі Лондона можуть втратити можливість користуватися Uber / Bloomberg

Як відреагували в Uber

Юристи компанії подали апеляцію, яку повинні розглянути протягом 21 дня, після цього, цілком ймовірно, що Uber дійсно припинить надавати послуги жителям британської столиці.

У керівництві Uber рішення про відкликання ліцензії назвали "неправильним" і вказали, що ще два місяці тому департамент транспорту, оцінивши нові процедури, тимчасово продовжив ліцензію. За даними північноєвропейського офісу, в Лондоні з Uber працюють 45 тисяч водіїв, а послугами компанії користується близько 3,5 мільйонів осіб.

Чинна ліцензія Uber закінчується 25 листопада о 23:59, однак поки суд не розгляне апеляцію, компанія продовжить надавати послуги з перевезення.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Польську студентку відсторонили від навчання через образу українки
сьогодні
10326
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Велика Британія Uber IT-бізнес Авто Лондон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
сьогодні 09:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 5857
Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
сьогодні 08:20 Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
Ірина Полицька 2068
Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
24 листопада 21:27 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года 635
Огляд Xiaomi Mi Note 10 — неймовірна камера та потужний акумулятор
24 листопада 13:02 Огляд Xiaomi Mi Note 10 — неймовірна камера та потужний акумулятор
Назар Токар 4126
9 правил ділового листування від Viber, які стануть у нагоді кожному
23 листопада 22:07 9 правил ділового листування від Viber, які стануть у нагоді кожному
1932
Новини
Більше новин
Залиште відгук