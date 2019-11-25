Uber втратив право на роботу в Лондоні: компанія подає апеляцію

Компанія Uber позбулася ліцензії на послуги з перевезення у Лондоні. Юристи вже подали апеляцію на рішення департаменту транспорту відкликати ліцензію. Щонайменше до закінчення розгляду апеляції Uber має право здійснювати діяльність у Лондоні.

Рішення влади Лондона відкликати ліцензію на перевезення у компанії Uber – доволі небезпечний прецедент для всієї індустрії райдшерінга. Однак причини такого рішення влади міста насправді не в постійних протестах таксистів, повідомляє The Guardian.

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Чому влада Лондона виступила проти Uber

Річ у тім, що ще у 2017 році влада міста з'ясувала, що понад 14 тисяч поїздок були здійснені водіями без оформленого поліса страхування, без прав або взагалі з призупиненою ліцензією.

У вересні компанії було видано черговий тимчасовий дозвіл на два місяці, за які Uber повинна була відзвітувати про вжиті заходи щодо виявлених порушень. Проте наданий компанією звіт зовсім не задовольнив владу міста. Відтак місто не продовжило ліцензію компанії на перевезення.

У департаменті транспорту повідомили, що в бізнесі Uber виявлені "небезпечні шаблони", які змушують пасажирів ризикувати. Компанії не вдалося розвіяти сумніви, що в майбутньому небезпечні для пасажирів ситуації не виникнуть.

Мер Лондона Садок Хан оголосив про підтримку цього рішення і підкреслив, що розуміє, чому воно прийняте.



Жителі Лондона можуть втратити можливість користуватися Uber / Bloomberg

Як відреагували в Uber

Юристи компанії подали апеляцію, яку повинні розглянути протягом 21 дня, після цього, цілком ймовірно, що Uber дійсно припинить надавати послуги жителям британської столиці.

У керівництві Uber рішення про відкликання ліцензії назвали "неправильним" і вказали, що ще два місяці тому департамент транспорту, оцінивши нові процедури, тимчасово продовжив ліцензію. За даними північноєвропейського офісу, в Лондоні з Uber працюють 45 тисяч водіїв, а послугами компанії користується близько 3,5 мільйонів осіб.

Чинна ліцензія Uber закінчується 25 листопада о 23:59, однак поки суд не розгляне апеляцію, компанія продовжить надавати послуги з перевезення.

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