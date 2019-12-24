Uber назвала очікувану дату запуску сервісу повітряних таксі

Компанія Uber отримала нового партнера з яким разом створюватиме сервіс аеротаксі. Ним стане каліфорнійський стартап Joby Aviation, який розробляє електричні літальні апарати. У разі успіху компанії запустять послугу вже до 2023 року.

Joby Aviation був заснований винахідником ДжоБеном Бевіртом ще в 2009 році. Довгий час компанія не привертала до себе уваги. Однак, у 2018 році вона раптово отримала фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Серед інвесторів були такі гіганти, як Intel, Toyota і JetBlue, повідомляє Verge.

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Особливості транспорту майбутнього

Отримані гроші допомогли Joby Aviation створити прототип аеротаксі і провести його випробування. Втім, про розробку відомо небагато: на відміну від конкурентів, стартап не поспішає ділитися подробицями. На наявних зображеннях аеротаксі Joby Aviation є чимось середнім між літаком і дроном, обладнаним 12 пропелерами, а в його салоні може розміститися 4 людини.

Багаторічний контракт Joby Aviation і Uber передбачає, що компанії спільно працюватимуть над створенням швидкої, надійної та екологічно чистої служби аеротаксі, яка дозволить людям переміщатися по місту в п'ять разів швидше, ніж на машині.

Про що домовилися компанії

За умовами угоди, Joby Aviation поставлятиме і експлуатувати літаки, а Uber допоможе керувати повітряним рухом, будувати злітно-посадкові майданчики та інтегрувати сервіс з наземним транспортом.

Joby Aviation – не єдиний партнер Uber у створенні аеротаксі. Раніше компанія оголосила, що буде співпрацювати ще з шістьма стартапами – Jaunt, Embraer, Pipistrel, Karem Aircraft, Aurora Flight Sciences і Bell.

Майбутнє аеротаксі

Складно сказати, чи дійсно аеротаксі повністю змінить транспортну систему або залишиться всього лише опцією для багатих клієнтів. Водночас все більше компаній заявляють про плани запустити подібний сервіс. Наприклад, Lilium має намір зробити це до 2025 року, а китайська eHANG планувала відкрити такий сервіс вже в цьому році.

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