Ubisoft безкоштовно роздає ігри: деталі

Останнім часом розпродажі та безкоштовні роздачі стали вже чимось повсякденним. Сервіси цифрової дистрибуції стараються із всіх сил розважити публіку, яка сидить вдома. Не став виключенням і магазин Ubisoft.

Які ігри можна отримати безкоштовно

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Днями магазин Uplay затіяв акцію, в рамках якої геймери можуть абсолютно безкоштовно поповнити свої бібліотеки трьома непоганими тайтлами.

Хедлайнером роздачі став платформер Child of Light. Гра дебютувала в 2014 році і вийшла на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U і ще на кількох портативних консолях.

Трейлер гри Child of Light – дивіться відео

Її дже тепло прийняла як преаса, так і геймери: її рейтинг на Metacritic варіюється від 74 до 89 балів залежно від платформи.

Завантажити Child of Light можна за посиланням. Роздача триватиме до 28 березня.

Ще дві безкоштовні ігри, які пропонує магазин Ubisoft, – це освітня Rabbids Coding і автобатлер Might & Magic Chess Royale.

Інші акції

З усіма вигідними пропозиціями магазину можна ознайомитися за цим посиланням. Крім роздачі, в Uplay дозволяють безкоштовно випробувати такі хіти, як The Crew 2, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising і Tom Clancy's The Division.

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