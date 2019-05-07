Ubisoft може випустити гру про вікінгів – Assassin’s Creed Ragnarok

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Assassin’s Creed Ragnarok: деталі про гру
Assassin’s Creed Ragnarok: деталі про гру / Фото з вільних джерел

Ще в квітні в мережі з’явилися чутки про те, що компанія Ubisoft готує до випуску гру Assassin’s Creed про вікінгів. Нещодавно один із користувачів опублікував скріншоти із нової гри, однак, як виявилося, не все так райдужно, як очікували геймери.

Що відомо про витік? Як повідомляє Wccftech, за даними інформатора Assassin’s Creed Ragnarok створювалася під кодовою назвою Kingdom, проте пізніше Ubisoft перейменувала її в Ragnarok.

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Головний герой, за чутками, буде союзником легендарного конунга Рагнара Лодброка і побуває в Швеції, Великобританії, Данії, Норвегії та Фінляндії. Крім того, вже зараз в планах є DLC, яке закине гравців в Ісландію, а розробники подумують використовувати світове древо Іггдрасіль для подорожей по дев'яти світам.

Геймплей. Інсайдер запевняє, що автори будуть використовувати RPG-механіки і приділять значну увагу дослідженню світу, а також повернуть кооперативний режим і "Завоювання". На підтвердження своїх слів винуватець зливу опублікував і кілька скріншотів з Ragnarok.

 

 

Недостовірність інформації. Однак, витік про Assassin's Creed Ragnarok виявився фейком. Користувачі Resetera помітили, що велика частина моделей, які засвітилися на викладених фото, вкрай схожі з ассетами з магазину Unity.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Ubisoft
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