Ubisoft офіційно анонсувала гру Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: трейлер та сюжет

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Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: трейлер, сюжет та дата виходу
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: трейлер, сюжет та дата виходу / PlayStation

Компанія Ubisoft офіційно анонсувала гру Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Розробники опублікували одразу два трейлери: релізний та гемплейний.

Сюжет. Як повідомляє Overclockers, в Ghost Recon Breakpoint гравці будуть знову боротися за бійців загону "Привиди".

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Дія гри переноситься на секретний острів Ауро, де поєднуються дика природа і передові технології. Останнє – заслуга компанії з випуску дронів Skell Technology, яка працює на цьому острові.

Острів Ауро і Skell Technology захоплюють "Вовки" – група колишніх спецназівців і членів загону "Привиди". Найманцями керує Коул Уокер (у виконанні актора Джона Бернтала). Загарбники змушують виробника дронів зробити зі своїх пристроїв передові машини для вбивства. На ліквідацію "Вовків" відправляють, природно, загін "Привидів".

Релізний трейлер гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – дивіться відео

Геймплей. У Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint додали втому солдат, сумування ефектів поранень, складний ландшафт, нові тактичні механіки і свіжий набір бойових прийомів.

Також додадуть більше елементів стелса: солдати зможуть надягати камуфляж і зливатися з місцевістю, а також ховати тіла убитих. На привалах можна змінити зброю, клас та інші параметри персонажа.

Трейлер геймплея Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – дивіться відео

Крім основної сюжетної компанії, де можна грати вчотирьох, з'явиться і PvP-режим. Після релізу розробники додадуть купу контенту і новий режим рейдів.

Дата виходу. Кооперативний шутер Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint вийде 4 жовтня 2019 року на ПК, Xbox One і PS4.

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Теги: Техно Ігри Ubisoft
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