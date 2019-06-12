Ubisoft офіційно представила сервіс UPlay Plus: переваги та ціна підписки

На заході E3 2019 компанія Ubisoft анонсувала сервіс підписки UPlay Plus. Він включає понад 100 найменувань комп'ютерних ігор та покликаний доповнити аналогічні служби EA Origin Access та Microsoft Xbox Game Pass.

Дата запуску UPlay Plus. Як повідомляє Overclockers, UPlay Plus передбачає фіксовану щомісячну плату за необмежений доступ до бази ігор, в які користувач зможе зіграти необмежену кількість разів в рамках дії підписки.

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Запуск UPlay Plus відбудеться 3 вересня на території США і "більшій частині Європи". Ubisoft запропонує безкоштовну пробну версію з 3 по 30 вересня тим геймерам, які до середини серпня зареєструються на їх сайті.

Ціна UPlay Plus. Між цим, версія Ubisoft виходить трохи дорожче, ніж у конкурентів. UPlay Plus буде коштувати 15 доларів в місяць. Для порівняння Origin Access Basic коштує 5 доларів в місяць (Access Premier – 15 доларів), а Microsoft пропонує Xbox Game Pass за 10 доларів для PC та Xbox Game Pass Ultimate для PC і консолей.

Анонс UPlay Plus на Е3 2019 – дивіться відео

Переваги UPlay Plus. Проте, Ubisoft стверджує, що їх сервіс надає вам доступ до всього завантаженого контенту і розширеннь для існуючих ігор, а також бета-версій нових ігор, включених в підписку.

Іншою важливою перевагою UPlay Plus стане сумісність з потоковим хмарним сервісом Google Stadia. Компанія вже уклала партнерську угоду з Google, а запуск UPlay Plus на платформі Stadia відбудеться в наступному році.

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