Ubisoft представить чотири нові гри: що про них відомо

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Ubisoft представить чотири нові гри
Ubisoft представить чотири нові гри / unsplash

Компанія Ubisoft опублікувала фінансовий звіт за 2018 рік та плани та поточний рік. Окрім ймовірних доходів, студія зробила анонс нових проектів, які точно зацікавлять геймерів.

Як повідомляє IGN, компанія планує випустити цілих чотири продукти до кінця березня 2020 року.

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Які ігри може представити Ubisoft? При цьому з чотирьох заявлених ігор на даний момент анонсована всього одна – Ghost Recon Breakpoint. Три інших залишаються невідомими, і серед них точно не буде піратського екшену Skull & Bones: гру в черговий раз перенесли. Нової дати виходу компанія не озвучила, але це станеться пізніше наступного фінансового року – іншими словами, до початку квітня 2020 року.

Трейлер гри Ghost Recon Breakpoint – дивіться відео

 

Крім того, Skull & Bones не з'явиться на E3 2019. Гра, яка є своєрідною сумішшю ідей з Assassin's Creed IV: Black Flag, For Honor та The Crew, зажадала більше часу на грамотну реалізацію, ніж могли припустити розробники.

Інші успіхи Ubisoft:

  • Far Cry 5 – найбільш продавана гра компанії в цьому поколінні.
  • Assassin's Creed Odyssey виступила на ринку краще, ніж Origins.
  • База гравців Rainbow Six Siege збільшилася на 40%.
  • Tom Clancy's The Division 2 не виправдовує очікування компанії, хоча продається краще першої частини.

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Теги: Техно Ігри Ubisoft
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