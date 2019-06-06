Ubisoft запустила масштабний розпродаж ігор

Літня пора – справжній марафон розпродажів. Атракціон знижок запустили в Epic Games Store та GOG, а незабаром до них доєднається Steam. Студія Ubisoft також вирішила не залишатися осторонь приємних пропозицій для геймерів і запустила розпродаж у своєму власному магазині.

Зауважимо, акції традиційно для компанії приурочені до E3 і охоплюють всі провідні франшизи видавництва.

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Терміни розпродажу та пропозиції. У розпродажі бере участь 279 ігор Ubisoft, включаючи DLC. Серед них є як новинки, так і відносно старі тайтли, а діапазон знижок варіюється між 20% і 80%. Атракціон нечуваної щедрості триватиме до 18 червня.

З усіма знижками та пропозиціями компанії можна ознайомитися на офіційному сайті.

Анонс розпродажу від Ubisoft – дивіться відео

Ubisoft на E3 2019. Нагадаємо, що презентація Ubisoft на E3 2019 пройде 10 червня в 23:00 за Києвом.

Очікується, що компанія покаже третій розділ хакерського бойовика Watch Dogs, а також, можливо, поділиться інформацією про майбутнє серій Beyond Good and Evil, Rayman і Splinter Cell. Чутки про те, що нова частина останньої знаходиться в розробці, ходять вже досить давно.

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