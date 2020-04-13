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Ухань після коронавірусу: Xiaomi офіційно відкрила свій фірмовий магазин у місті

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Xiaomi відновила роботу магазину в Ухані / gizchina.com

Компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що їхній фірмовий магазин в Ухані відновив свою роботу. Довгий час він був закритий у зв'язку із запровадженням жорсткого карантину у місті.

Як передає Gizchina, фірмовий магазин Xiaomi був зачинений 76 днів, в тепер працює, щоправда з дезінфекцією і регулярним вимірюванням температури.

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Окрім того, компанія відновила роботу своєї штаб-квартири в Ухані.

Деякі обмеження залишаються

Xiaomi кажуть, що після офіційного відновлення роботи в цій штаб-квартирі теж будуть впроваджувати жорсткіші заходи щодо запобігання можливих заражень.

Більшість співробітників офісу Xiaomi в Ухані – інженери, і жоден із 2 тисяч співробітників не заразився вірусом.

Відтак, повинні будуть пройти період ізоляції, а також будуть усім працівникам будуть робити тести на COVID-19 перед початком роботи. Після цього щодня усім будуть перевіряти температуру: і співробітникам, і клієнтам.

Звичайно, усі співробітники отримують предмети першої необхідності для захисту – це дві маски для обличчя, дезінфікуючий засіб і антибактеріальний дезінфікуючий засіб для рук.

Також співробітникам заборонено заходити в офісний ліфт більше ніж по п’ять осіб. При цьому стояти в ліфті можна тільки відповідно до спеціальних позначок на підлозі.

Ситуація в Ухані

Місто закрили на карантин 23 січня. Після цього 10 тижнів у місті, і в цій провінції загалом, запровадили жорсткий карантин. Однак, зараз у Китаї кількість випадків зараження істотно знижується. Тож 29 березня Китай офіційно повідомив про зупинку епідемії коронавірусу в країні.

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Теги: Техно IT-бізнес
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