Ukr.net не працював: що відомо про збій в роботі пошти та сайту

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Ukr.net не працював / unsplash

Орієнтовно із 10 ранку понеділка, 2 грудня, із всіма сервісами ukr.net стався збій. Користувачі не мали можливості зайти на сайт, не працювала пошта та сервіс погоди Sinoptik.

Наразі всі сервіси ukr.net працюють стабільно.

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За словами головного редактора видання Internet.ua Дмитра Сізова, збій стався через те, що дата-центр компанії був повністю знеструмлений.

Тимчасово не працює сервер ukr.net. Причина вже відома: відсутність вхідного електроживлення на вході в дата-центр за всіма основними і резервним каналами. Технічні фахівці займаються вирішенням цієї проблеми. У користувачів тимчасово немає доступу до пошти ukr.net, Sinoptik і низки інших ресурсів,
– написав Дмитро Сізов у Facebook.

Що відомо про ukr.net?

Це один з найпопулярніших новинних інтернет-сервісів в Україні. Також входить до топ-25 усіх сайтів україномовного сегменту мережі. Станом на червень 2018 року посідає 12 місце за відвідуваністю (28% українських користувачів). 

Коротка історія ukr.net:

  • 1998 – заснований веб-портал UKR.NET.
  • 2000 – відкрита безкоштовна реєстрація електронної пошти Freemail.ukr.net (з 2017 року – Пошта @ukr.net).
  • 17 жовтня 2007 – вийшла україномовна версія порталу.
  • 14 липня 2009 – поштовий сервіс FreeMail став доступний також з мобільного телефону.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Інтернет
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