Україна потрапила у 5-ку країн світу з найкращим середнім рейтингом користувачів

Компанія Uber оприлюднила дані щодо рейтингу користувачів (Rider Ratings Report) в світі, і в Україні зокрема. Цікаво, що українці за найвищим середнім рейтингом займають 4 місце у світі.

10 країн світу з найкращим середнім рейтингом користувачів

Цікаво: Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом

Хорватія Парагвай Німеччина Україна Польща Іспанія Португалія Аргентина Чилі Японія

Що стосується українських міст, де працює Uber, то найвищий середній рейтинг мають користувачі з Харкова. Далі у рейтингу йдуть Львів, Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Київ. При цьому найнижчий показник за рейтингом користувачів – в Одеси.

Як отримати 5-зірковий рейтинг: що кажуть водії

Не запізнюйтесь. Переконайтеся, що місце посадки, вказане вами в додатку збігається з тим, де ви перебуваєте.

Не грюкайте дверима.

Гучна музика. Виможете попросити водія увімкнути музику, але не забудьте запитати водія, якщо хочете зробити голосніше звук.

Їжа і напої. Якщо ви берете таки продукти у салон, то уточніть це у водія.

Безпека. Не варто просити водія збільшити швидкість, або посадити в машину більше людей, ніж це можна робити. Так ви наражаєте на небезпеку і себе, і водія.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно