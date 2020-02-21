Україна потрапила у 5-ку країн світу з найкращим середнім рейтингом користувачів
Компанія Uber оприлюднила дані щодо рейтингу користувачів (Rider Ratings Report) в світі, і в Україні зокрема. Цікаво, що українці за найвищим середнім рейтингом займають 4 місце у світі.
10 країн світу з найкращим середнім рейтингом користувачів
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- Хорватія
- Парагвай
- Німеччина
- Україна
- Польща
- Іспанія
- Португалія
- Аргентина
- Чилі
- Японія
Що стосується українських міст, де працює Uber, то найвищий середній рейтинг мають користувачі з Харкова. Далі у рейтингу йдуть Львів, Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Київ. При цьому найнижчий показник за рейтингом користувачів – в Одеси.
Як отримати 5-зірковий рейтинг: що кажуть водії
- Не запізнюйтесь. Переконайтеся, що місце посадки, вказане вами в додатку збігається з тим, де ви перебуваєте.
- Не грюкайте дверима.
- Гучна музика. Виможете попросити водія увімкнути музику, але не забудьте запитати водія, якщо хочете зробити голосніше звук.
- Їжа і напої. Якщо ви берете таки продукти у салон, то уточніть це у водія.
- Безпека. Не варто просити водія збільшити швидкість, або посадити в машину більше людей, ніж це можна робити. Так ви наражаєте на небезпеку і себе, і водія.
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