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Україна потрапила у 5-ку країн світу з найкращим середнім рейтингом користувачів

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Uber оприлюднив дані щодо рейтингу користувачів / Фото/Uber

Компанія Uber оприлюднила дані щодо рейтингу користувачів (Rider Ratings Report) в світі, і в Україні зокрема. Цікаво, що українці за найвищим середнім рейтингом займають 4 місце у світі.

10 країн світу з найкращим середнім рейтингом користувачів

Цікаво: Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом

  1. Хорватія
  2. Парагвай
  3. Німеччина
  4. Україна
  5. Польща
  6. Іспанія
  7. Португалія
  8. Аргентина
  9. Чилі
  10. Японія

Що стосується українських міст, де працює Uber, то найвищий середній рейтинг мають користувачі з Харкова. Далі у рейтингу йдуть Львів, Вінниця, Запоріжжя, Дніпро, Київ. При цьому найнижчий показник за рейтингом користувачів – в Одеси.

Як отримати 5-зірковий рейтинг: що кажуть водії

  • Не запізнюйтесь. Переконайтеся, що місце посадки, вказане вами в додатку збігається з тим, де ви перебуваєте.
  • Не грюкайте дверима.
  • Гучна музика. Виможете попросити водія увімкнути музику, але не забудьте запитати водія, якщо хочете зробити голосніше звук.
  • Їжа і напої. Якщо ви берете таки продукти у салон, то уточніть це у водія.
  • Безпека. Не варто просити водія збільшити швидкість, або посадити в машину більше людей, ніж це можна робити. Так ви наражаєте на небезпеку і себе, і водія.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет Uber
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