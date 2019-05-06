Україна та Мексика обговорили можливість створення спільного космодрому

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Мексика висловила зацікавленість у реалізації спільного проекту
Мексика висловила зацікавленість у реалізації спільного проекту / Фото з відкритих джерел

Перспективи створення спільного космодрому обговорювалися під час III Мексиканської аерокосмічної та оборонної виставки FAMEX-2019, яку відвідала делегація Державного космічного агентства України.

Використовувати стартову платформу планують для запуску супутників за допомогою українських ракет-носіїв малого класу.

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У агентстві зазначили, що мексиканська сторона висловила зацікавленість у створенні такого стартового комплексу і розвитку україно-мексиканського співробітництва у високотехнологічних сферах. За попередніми домовленостями космодром планують збудувати у Мексиці.

FAMEX-2019, Мексика, Космос
Українська делегація на оборонній виставці FAMEX-2019 // ДКА

Наразі Україна немає свого космодрому. Обговорюється можливість його створення у Херсонській області. Також кілька місяців тому Південний машинобудівний завод виступив з ініціативою створення в Україні плавучого космодрому.

Що відомо про виставку FAMEX 2019?Це третя мексиканська аерокосмічна і оборонна виставка. Захід присвячений як громадянській, так і військовій авіації, авіаційно-космічній промисловості, обороні та безпеці. Виставка проводиться за підтримки основних міністерств Мексики за участі президента країни.

Виставка та авіашоу займуть загальну площу 16,9 тисяч квадратних метрів. На виставкових стендах представлені дійсні зразки авіації, а також організовуються демонстраційні польоти. 

В останні роки спостерігається прискорене зростання авіакосмічної індустрії Мексики (понад 14 відсотків на рік), завдяки привабливій інвестиційній політиці, ряд відомих компаній авіаційної промисловості розмістили свої виробництва на території Мексики.

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Теги: Новини України Космос Мексика Техно
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