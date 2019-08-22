Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

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Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів
Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів / unsplash.com

Наша країна займає 5 позицію у рейтингу країн, де швидко зростають доходи фрілансерів. Цей рейтинг сформувала американська фінансова компанія Payoneer у за підсумками другого кварталу цього року.

Дані дослідження Payoneer базуються на показниках понад 300 тисячах фрілансерів та фахівців з аутсорсингу у мережі Payoneer.

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Отож за останній рік доходи українських фрілансерів зросли на 36%. Загалом, кількість українців, які працюють на аутсорсингу, порівняно з таким же проміжком минулого року зросла на 30%.

Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

Найбільше фрілансерів у віці 25−34 роки (54%)

Найбільше на фрілансі працюють люди у віці 25−34 роки (54%). Ще одна чисельна вікова група — 35−44 роки (23%). На неї припадає 26,9% доходів.

Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

Зростання кількості українців, що працюють в аутсорсингу

Топ-10 країн з найкраще оплачуваними фрілансерами

  1. США — 78%
  2. Великобританія — 59%
  3. Бразилія — 48%
  4. Пакистан — 47%
  5. Україна — 36%
  6. Філіппіни — 35%
  7. Індія — 29%
  8. Бангладеш — 27%
  9. Росія — 20%
  10. Сербія — 19%

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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