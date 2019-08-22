Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів

Наша країна займає 5 позицію у рейтингу країн, де швидко зростають доходи фрілансерів. Цей рейтинг сформувала американська фінансова компанія Payoneer у за підсумками другого кварталу цього року.

Дані дослідження Payoneer базуються на показниках понад 300 тисячах фрілансерів та фахівців з аутсорсингу у мережі Payoneer.

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Отож за останній рік доходи українських фрілансерів зросли на 36%. Загалом, кількість українців, які працюють на аутсорсингу, порівняно з таким же проміжком минулого року зросла на 30%.

Найбільше фрілансерів у віці 25−34 роки (54%)

Найбільше на фрілансі працюють люди у віці 25−34 роки (54%). Ще одна чисельна вікова група — 35−44 роки (23%). На неї припадає 26,9% доходів.

Зростання кількості українців, що працюють в аутсорсингу

Топ-10 країн з найкраще оплачуваними фрілансерами

США — 78% Великобританія — 59% Бразилія — 48% Пакистан — 47% Україна — 36% Філіппіни — 35% Індія — 29% Бангладеш — 27% Росія — 20% Сербія — 19%

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