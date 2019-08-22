Україна у п’ятірці країн з найвищими зарплатами фрілансерів
Наша країна займає 5 позицію у рейтингу країн, де швидко зростають доходи фрілансерів. Цей рейтинг сформувала американська фінансова компанія Payoneer у за підсумками другого кварталу цього року.
Дані дослідження Payoneer базуються на показниках понад 300 тисячах фрілансерів та фахівців з аутсорсингу у мережі Payoneer.
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Отож за останній рік доходи українських фрілансерів зросли на 36%. Загалом, кількість українців, які працюють на аутсорсингу, порівняно з таким же проміжком минулого року зросла на 30%.
Найбільше фрілансерів у віці 25−34 роки (54%)
Найбільше на фрілансі працюють люди у віці 25−34 роки (54%). Ще одна чисельна вікова група — 35−44 роки (23%). На неї припадає 26,9% доходів.
Зростання кількості українців, що працюють в аутсорсингу
Топ-10 країн з найкраще оплачуваними фрілансерами
- США — 78%
- Великобританія — 59%
- Бразилія — 48%
- Пакистан — 47%
- Україна — 36%
- Філіппіни — 35%
- Індія — 29%
- Бангладеш — 27%
- Росія — 20%
- Сербія — 19%
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