Україна як полігон – експерт пояснив, чому нас так часто атакують хакери

В Україні постійно зростає кількість глобальних кібератак. Це може бути пов’язано з тим, що хакери використовують нашу країну ніби такий собі полігон, тестуючи тут свій арсенал кібер-зброї.

Таку думку озвучив старший дослідник загроз Лабораторії ESET Роберт Ліповські в інтерв’ю виданню УНІАН.

"Основна гіпотеза – що Україна використовується як тестовий майданчик групами хакерів. На вашій країні вони тестують свій арсенал кібер-зброї перед тим, як застосувати її проти інших країн, всього світу", – вважає Ліповські.

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Щоправда, він додав, що хакери атакують Україну ще й через геополітичну ситуацію в країні.

При цьому він також наголошує, що причиною хакерських атак є також погано налагоджена безпека і недостатня киберграмотність користувачів.

"Безпека в будь-якій країні або компанії могла б бути кращою, скрізь є, що покращувати. Складно порівнювати рівень цифрової інформаційної безпеки України з іншими країнами. Потрібно продовжувати шукати відповідь на питання: "чому Україна – ціль?". Але винні в цьому хакери, це вони обирають жертву. А не українські користувачі, уряд або компанії", – вважає експерт.

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