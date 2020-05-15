В Україні круті речі робити значно простіше, – експерта про діджиталізацію

Україна має великі перспективи і потенціал щодо діджиталізації. Адже у ринку та економіки, які розвиваються, значно легше адаптуватися до технологічних змін.

Про це 24 каналу розповіла співзасновниця медичної платформи Medics Галина Василевська.

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Вона також пояснила, що американський ринок буде більш чутливим до змін, особливо в охороні здоров'я і банківській системі.

Вона навела приклад, коли в США їй потрібно було оплатити кампус в університеті. Для цього в неї вимагали виписати чек:

Я відкрила Google і довелось шукати, як виписують чек. Чеки тут дуже поширені. Мобільні платежі не так популярні та в більшості місць все ще потрібно свайпати карткою.

Перевага ситуації в Україні

При цьому в Україні чеки не були поширеним явищем, тож не було споживчого банкінгу як такого. Тож перейти на безконтактну оплату типу PayPass. Україна має значно вищий потенціал у діджиталі.

"Тому в нас робити якісь круті речі значно простіше. Не потрібно взаємодіяти з великою кількістю ланок, навколо кожної з яких є багато дуже складного регулювання", – додала Василевська.

До теми Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити

Наразі Україна активно впроваджує цифрові освітні послуги, різноманітні платформи та сервіси, які в США реалізувати значно складніше.

До речі, один із яскравих прикладів – це цифровий паспорт у додатку Дія. Україна стала першою країною у світі, де е-паспорт має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

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