Українка їде у NASA: стали відомі результати гри Boto Sapiens

Місяць в Україні тривала космічна гра Boto Sapiens, переможець якої відправиться на екскурсію до Космічного центру NASA імені Кеннеді. У випробуванні взяли участь майже 26 тисяч українців.

Про це розповіли організатори.

Найкмітливішою виявилась киянка Марина Полудень. Ще 15 гравців, які теж добре проявили себе у грі, отримають телескопи Sigeta Volans.

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Ініціатором та розробником гри стала IT-фабрика UNIT Factory. Як пояснили автори, вони вирішили застосувати інноваційний підхід до освіти — інтерактив та гейміфікацію.

“Для першої гри ми обрали найбільш наукоємну тему космосу, щоб зацікавити українців наукою та надихнути їх до самоосвіти. Але ми не очікували такого ажіотажу навколо Boto Sapiens. Величезна кількість гравців та позитивних відгуків надихає на продовження науково-освітницької місії K.Fund та UNIT Factory — сприяти інноваційному розвитку України”, – заявив президент фонду Василя Хмельницького K.Fund гри Федір Логвиненко.

У Boto Sapiens пограли 26 тисяч українців

Boto Sapiens розробили у форматі чат-боту: гра має віртуального співрозмовника, який задає питання та аналізує відповіді.

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