Україноамериканська Firefly Aerospace відправить на орбіту вантаж від Spaceflight

Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, що розробляє ракети-носії для запуску вантажів у космос, 22 квітня оголосила про підписання угоди зі Spaceflight, провідною компанією з керування корисним навантаженням.

Про це 24 каналу повідомили в українському офісі компанії Firefly Aerospace.

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Деталі угоди

Згідно з угодою, Spaceflight забезпечить більшу частину корисного навантаження на борту ракети-носія Firefly Alpha, пуск якої запланований у 2021 році з авіабази військово-повітряних сил США Ванденберг, що у Каліфорнії.

Під час польоту Spaceflight буде відповідати за логістику вантажу: керувати, інтегрувати та розгортати його на орбіті. Ракета Firefly Alpha може вивести на сонячно-синхронну орбіту 630 кілограмів вантажу. Зокрема Spaceflight також надасть додаткове корисне навантаження для інших місій Alpha, щоб максимально ефективно використати потужність ракети-носія під час пусків.

Інформація про перший запуск ракети Firefly Alpha

Запланований на літо 2020 року перший запуск ракети-носія Firefly Alpha перенесли на кілька місяців через затримку з отриманням компонентів від постачальників, пов’язану з пандемією COVID-19. Очікується, що запуск відбудеться у другій половині 2020 року.

Що відомо про Firefly Aerospace?Головним інвестором Firefly Aerospace є венчурний фонд Noosphere Venture Partners, керуючим партнером якого є український бізнесмен Макс Поляков. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Остіні, штат Техас. Також компанія має R&D-центр у Дніпрі, в якому побував 24 канал. Деталі про візит читайте тут.



Компанія співпрацює з NASA, військово-повітряними силами США, Aerojet Rocketdyne та іншими. Firefly входить у ТОП перспективних космічних компаній за версією Bloomberg, а популярне американське видання SpaceNews назвало Firefly Aerospace "проривом року".

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