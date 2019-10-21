Українська астронавтка пояснила, чому космічний туризм не стане масовим
Про космічний туризм говорять вже не перший рік. При цьому кілька компаній вже мають конкретний план щодо подорожей, навіть продають квитки. Та чи насправді в майбутньому ми будемо літати у відпустку в космос?
Астронавтка NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, яка має українські корені, розповіла Техно 24, що вона думає з цього приводу.
Повне інтерв'ю з Гайдемарі Стефанишин-Пайпер читайте за посиланням
"Зараз дійсно доволі багато активності в космічній галузі. Blue Origin та Virgin Galactic, до прикладу, акцентують увагу на космічному туризмі. Однак все, що вони пропонують, це суборбітальні польоти. Тобто це не польоти в космосі навколо Землі, а лише підйом до лінії Кармана (100 кілометрів над рівнем моря, умовна межа між атмосферою та відкритим космосом) і спуск назад", – пояснила астронавтка.
Вона вважає, що в найближчому майбутньому ми не будемо літати у космос, як туристи. При цьому Гайдемарі зауважила, що це це дійсно цікавий напрямок.
Я не впевнена, що найближчим часом він стане масовим, через складність польотів та ціни на квитки тощо,
– додала астронавтка.
Хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер? Вона американська астронавтка з українським корінням. Жінка проходила військову службу у військово-морському флоті. Перший політ у космос здійснила у 2006 році. Ще один політ відбувся у 2008 році. Українка допомагала із спорудженням Міжнародної космічної станції.
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