Українська астронавтка пояснила, чому космічний туризм не стане масовим

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Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер / ETV Pluss

Про космічний туризм говорять вже не перший рік. При цьому кілька компаній вже мають конкретний план щодо подорожей, навіть продають квитки. Та чи насправді в майбутньому ми будемо літати у відпустку в космос?

Астронавтка NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, яка має українські корені, розповіла Техно 24, що вона думає з цього приводу.

Повне інтерв'ю з Гайдемарі Стефанишин-Пайпер читайте за посиланням

"Зараз дійсно доволі багато активності в космічній галузі. Blue Origin та Virgin Galactic, до прикладу, акцентують увагу на космічному туризмі. Однак все, що вони пропонують, це суборбітальні польоти. Тобто це не польоти в космосі навколо Землі, а лише підйом до лінії Кармана (100 кілометрів над рівнем моря, умовна межа між атмосферою та відкритим космосом) і спуск назад", – пояснила астронавтка.

Вона вважає, що в найближчому майбутньому ми не будемо літати у космос, як туристи. При цьому Гайдемарі зауважила, що це це дійсно цікавий напрямок.

Я не впевнена, що найближчим часом він стане масовим, через складність польотів та ціни на квитки тощо,
– додала астронавтка.

Хто така Гайдемарі Стефанишин-Пайпер? Вона американська астронавтка з українським корінням. Жінка проходила військову службу у військово-морському флоті. Перший політ у космос здійснила у 2006 році. Ще один політ відбувся у 2008 році. Українка допомагала із спорудженням Міжнародної космічної станції.  

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Теги: Новини Техно Техно Космос NASA
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