Українська IT-компанія обговорила перспективи співпраці із партнерами у США: деталі

Очільник інвестиційної групи Noosphere Ventures та керівники компанії Trident Defence зустрілися із послом США в Україні. Зустріч пройшла в рамках перемовин щодо перспектив співпраці між Україною та США в галузі оборонної промисловості.

Що відомо про компанію Noosphere Ventures? Зауважимо, американська компанія Noosphere Ventures займається інвестиціями в інформаційні технології та космічну промисловість. Вона розташована в Силіконовій долині, їй підпорядковуються компанії з офісами в 16 країнах і 5500 співробітниками, більшість з яких працюють в Україні.

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Що відомо про компанію Trident Defence? В свою чергу, Trident Defence була створена бізнесменом Максом Поляковим для органічного розвитку наявного портфеля інвестицій в інформаційні технології та космічну промисловість Noosphere.

Потенціал української космічної галузі. Відзначимо, раніше Макс Поляков відзначав високий потенціал української космічної галузі і співробітництво зі Сполученими Штатами Америки. Зокрема, один з його проектів Fitefly Aerospace зараз є одним з учасників місячної програми NASA.

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