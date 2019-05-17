Українська команда NaVi побореться за путівку на EPICENTER Major 2019 з Dota 2

Українська кіберспортивна команда по Dota 2 Natus Vincere перемогла Virtus.pro із Росії у відбіркових матчах на мейджор. NaVi могли стати головними претендентами на вихід до міжнародного турніру EPICENTER Major 2019, посівши першу сходинку у кваліфікації серед команд із СНД.

Однак, в наступному турі відбору українці поступилися команді Gambit Esports, тому команди переграватимуть матчі.

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Правила "Епіцентру" припускають тай-брейки між командами з рівною кількістю перемог.

Які команди можуть поїхати на EPICENTER Major 2019? Зважаючи на те, що Gambit Esports виграла групову стадію в закритій кваліфікації до EPICENTER Major 2019 для СНД і пройшла на мейджор по Dota 2, другу путівку на міжнародний турнір між собою розіграють чотири команди – Natus Vincere, Team Empire, Winstrike Team та Virtus.pro.

Наближчі матчі. У першому турі плей-офф NaVi зіграють з Team Empire, а Winstrike Team зустрінеться з Virtus.pro. Матчі розпочнуться 17 травня о 13:00 і 16:00 за київським часом відповідно. Увечері переможці цих пар визначать першого фіналіста сітки.

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