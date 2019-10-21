Українська компанія Firefly буде використовувати розробки Rocketdyne для своїх ракет

Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace українця Макса Полякова підписала договір про співпрацю з колишнім підрозділом Boeing – Aerojet Rocketdyne. Компанія є міжнародним лідером на ринку ракетних двигунів.

Як повідомляє SpaceNews, ракета Firefly Alpha буде оснащена компонентами з 3D-друку від Aerojet на своїх двигунах першого ступеня Reaver. Запуск Alpha запланували на перший квартал 2020 року.

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Для іншої ракети, Beta, Firefly розглядає установку двигуна AR1 від Aerojet.

За словами Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, до якої входить Firefly, компанія планує запуск трьох різних ракет-носіїв: Alpha, Beta і Gamma. Alpha призначена для запуску на низьку навколоземну орбіту малих супутників з вантажопідйомністю до тонни, Beta з навантаженням до 4 тонн і Gamma – багаторазовий космічний літак для запуску ракет з орбіти.

Firefly і Rocketdyne також планують використовувати на комерційних і державних ринках, включаючи проекти, пов'язані з питаннями національної безпеки.

Що відомо про Firefly Aerospace? Це україно-американська компанія, що розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Її створили американці, але у квітні 2017 року компанія заявила про банкрутство. Після цього її активи, патенти і ліцензійні угоди викупив український підприємець Максим Поляков. На базі його компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace.



Нещодавно стало відомо, що військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту, а NASA – для доставки вантажів на Місяць із загальним бюджетом 2,6 мільярда доларів.

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