Українська компанія Sigma mobile запустила продаж нового смартфона X-treme PQ37

Новий смартфон X-treme PQ37, випущений компанією Sigma mobile, надійшов у продаж на українському ринку. Пристрій, як і інші смартфони української компанії, вирізняється надійним захистом.

Про це повідомляє itc.ua.

Так, X-treme PQ37 отримав захист від води тбезконтактні платежіва пороху за стандартом IP68. Попри захищений корпус новий смартфон відносно тонкий – 11,5 мм.

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По периметру корпус смартфона оздоблений гумовим паском, що забезпечує додатковий захист від ударів. Також відпадає необхідність одягати чохол. Для фіксації компонентів всередині корпусу інженери використали титанову пластину, яка підсилює конструкцію і є додатковим захисним фактором при падінні.

На правій грані розміщені клавіші регулювання гучності і активації екрану, а з лівого боку кнопка для активації камери.

X-treme PQ37 отримав 5,5-дюймовий HD-екран з роздільною здатністю 1280×640 пікселів та співвідношенням сторін 18: 9. Екран пристрою захищений склом Gorilla Glass 3.

Новинка працює на процесорі MediaTek Helio P23 (MT6763) з тактовою частотою 2 , 0 ГГц і графічним процесором Mali-G71. Об'єм оперативної пам'яті складає 4 ГБ, вбудованої – 64 ГБ.

За автономність відповідає батарея, ємністю 3600 мАг.

Sigma mobile X-treme PQ37 отримав надміцний дисплей

Основна камера має модуль Sony IMX135 з роздільною здатністю 13 Мп, фронтальна – Samsung 4H8 на 8 Мп. На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Окрім того, смартфон має модуль NFC, що забезпечить безконтактні платежі. Новий смартфон працює під управлінням Android 8.1 Oreo.

Рекомендована вартість X-treme PQ37 в Україні становить 8444 гривень.

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