Українська школярка розробила ґаджет, що може врятувати життя

Українська школярка Анастасія Кононенко розробила цікавий девайс. Дівчина також отримала державний грант в розмірі пів мільйона гривень на розвиток свого винаходу.

Про це повідомили у Малій академії наук України.

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У чому користь винаходу? Пристрій, що розробила Анастасія Кононенко, буквально рятує життя в замкнутому просторі. Він може автоматично увімкнути клімат-контроль всередині закритого автомобіля. Тож він може врятувати життя дітей і тварин, які опинилися всередині нього.

Вже неодноразово експерти говорили про проблему, коли батьки залишають дитину у закритій машині. В спекотний час це може бути дуже небезпечно, адже дитина може отримати тепловий удар або навіть задихнутись.

Як працює розробка? Система працює на основі трьох датчиків – температури, звуку і руху. Вони фіксують відповідні параметри і посилають повідомлення на телефон, що в приміщенні залишилося жива істота.

"Датчик температури може при необхідності самостійно регулювати температуру: або робити її більш теплою або холоднішою. ​​Пристрій можна використовувати в будь-яких замкнених просторах: це може бути і машина, і бокси в лікарнях тощо", – пояснила Кононенко.

До речі, цей грант дівчина отримає «послугами», які вона витратить на розробку бізнес-моделі, підготовку презентаційних матеріалів, лабораторне тестування винаходи, підготовку патенту тощо.

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