Українська студія 4A Games розробляє нову гру: що про це відомо

Гра Metro: Exodus принесла великий успіх розробникам із студії 4A Games. Проте, українці не планують зупинятися на досягнутому: раніше розробники анонсували сюжетні DLC для Metro: Exodus, а тепер в мережі опублікували нову інформацію щодо нового AAA-проекту від відомої студії.

Як повідомляє PCGamesN, цікава інформація про нову гру знайшлася в фінансовому звіті компанії THQ Nordic, який недавно опублікувало видавництво.

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Що таке AAA-гра? Термін "AAA-гра" використовується в індустрії комп'ютерних ігор для позначення найбільш високобюджетних комп'ютерних ігор, розрахованих на масову аудиторію. Вони вимагають величезних витрат як на саму розробку гри, так і на її рекламу, в першу чергу, маркетингову кампанію на час виходу.



Розробка AAA-ігор пов'язана з високими економічними ризиками, оскільки окупність гри вимагає продажу величезного числа копій. До слова, це поняття аналогічно терміну "блокбастер" з кіноіндустрії.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

У період з 1 січня 2018 року по 31 березня 2019 роки ми підписали кілька нових проектів, серед яких значиться контракт на розробку нової неназваної AAA-гри від студії 4A Games, розробника франшизи Metro,

– йдеться в офіційному звіті THQ Nordic.

На жаль, це вся інформація про новий проект 4A Games, яку представили широкій публіці. З огляду на те, що зараз студія трудиться над двома DLC для Exodus, роботу над якими вона закінчить лише на початку 2020 року, повноцінний анонс нового проекту можна очікувати не раніше, ніж через кілька років.

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