24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Українські бізнесмени зібрали 5 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 медиків

-
Сервіс допомагає лікарям, що захворіли на коронавірус / glavred.info

В Україні запустили платформу для збору допомоги українським медикам у боротьбі із коронавірусом. Це сервіс helpdoctors.com.ua. За його допомогою вдалось зібрати 5 мільйонів гривень.

Ці кошти підуть на лікування медиків, що заразились на COVID-19. Такі гроші вдалось зібрати всього за 5 днів. Загалом до проєкту долучилися 4 811 меценатів.

Цікаво Створили додаток, який відстежуватиме контакти з хворими на COVID-19 без урахування кордонів

"Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу – найменше, що може зробити кожен з нас", – кажуть в МОЗ.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги потрібно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз інфікування коронавірусом.

За 5 днів зібрали 5 мільйонів гривень / Скріншот

Ще один сервіс для допомоги

Раніше ми писали, що громадська організація "Пацієнти України" запустила ресурс covid19.patients.org.ua, який допомагає збирати кошти на допомогу медзакладу.

Через сайт користувачі можуть допомогти придбати необхідні засоби захисту. Зокрема, гроші збирають на:

  • закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів.
  • апарати штучної вентиляції легень.
  • Портативні рентгени.

Тест-системи ПЛР (це основний тест, який роблять людині з симптомами коронавірусу. Його також роблять після того, як людина одужає).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 15:21 У Великій Британії підпалюють антени 5G через чутки про їх зв'язок з коронавірусом
Інтернет 489
сьогодні , 10:29 Федоров анонсував важливе оновлення в додатку Дія
Інтернет 674
сьогодні , 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
IT-бізнес 5334
сьогодні , 06:41 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 32900
сьогодні , 10:05 Інтерфейс iPhone в iOS 14 можна буде змінювати за бажанням
Смартфони 591
сьогодні , 09:38 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
Медицина 218911
сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
Лікування 159935
сьогодні , 07:30 Італійський доброволець: Україна – це щось чисте, справжнє. Це – істинна Європа
Новини України 24537
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
Анастасія Можаровська
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
4 квітня 14:06 Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи
Анастасія Можаровська
3 квітня 20:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик

Новини
Більше новин
Залиште відгук