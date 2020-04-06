Українські бізнесмени зібрали 5 мільйонів гривень на лікування хворих на COVID-19 медиків

В Україні запустили платформу для збору допомоги українським медикам у боротьбі із коронавірусом. Це сервіс helpdoctors.com.ua. За його допомогою вдалось зібрати 5 мільйонів гривень.

Ці кошти підуть на лікування медиків, що заразились на COVID-19. Такі гроші вдалось зібрати всього за 5 днів. Загалом до проєкту долучилися 4 811 меценатів.

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"Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу – найменше, що може зробити кожен з нас", – кажуть в МОЗ.

Як отримати допомогу

Для отримання допомоги потрібно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз інфікування коронавірусом.

За 5 днів зібрали 5 мільйонів гривень / Скріншот

Ще один сервіс для допомоги

Раніше ми писали, що громадська організація "Пацієнти України" запустила ресурс covid19.patients.org.ua, який допомагає збирати кошти на допомогу медзакладу.

Через сайт користувачі можуть допомогти придбати необхідні засоби захисту. Зокрема, гроші збирають на:

закупівлю засобів індивідуального захисту для лікарів.

апарати штучної вентиляції легень.

Портативні рентгени.

Тест-системи ПЛР (це основний тест, який роблять людині з симптомами коронавірусу. Його також роблять після того, як людина одужає).

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