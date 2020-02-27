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Українські IT-компанії можуть наймати іноземців за спрощеними правилами: чому це важливо

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На українських ІТ-фахівців це не вплине / akvilegia.com

Кабінет міністрів встановив квоту на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для роботи українських ІТ-компаніях. За цією квотою компанії зможуть оформляти іноземних співробітників за спрощеною процедурою.

Що таке квота на імміграцію

Це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, які можуть отримати дозвіл на імміграцію протягом року.

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При цьому оформити працівника за квотою простіше, ніж отримувати робочу візу. Адже візу потрібно щорічно оновлювати. Квота дає змогу проходити перевірку раз в 10 років і самому вибирати, де працювати.

Чому це важливо

Попри те, що робота у сфері ІТ дуже перспективна, попит на фахівців значно перевищує пропозицію. Щороку українські університети випускають 15–17 тисяч ІТ-фахівців. При цьому щороку в Україні з’являються 40 тисяч вакансій.

Тож ця імміграційна квота дасть змогу частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях.

У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, що ці квоти не вплинуть на попит на українських працівників.

"Ми отримаємо приплив senior-фахівців, які зможуть допомогти нам швидше та якісніше розвивати індустрію в Україні, і, як наслідок, мотивувати більше українців залишатися працювати тут", – кажуть у Міністерстві.

Як ці квоти розподілені між українськими містами

  • Київ – 2500
  • Харків – 700
  • Дніпро – 600
  • Одеса – 600
  • Львів – 600

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно IT-бізнес
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