Українські кіберспортсмени стали чемпіонами з GS: GO та виграли чверть мільйона доларів

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Українські кіберспортсмени стали чемпіонами з GS: GO
Українські кіберспортсмени стали чемпіонами з GS: GO / Фото: Natus Vincere

Українська команда Natus Vincere по GS: GO стала чемпіоном StarSeries & i-League CS: GO Season 7. За перемогу українські кіберспортсмени отримали 250 тисяч доларів.

Як розповіли у Федерації кіберспорту України, у гранд-фіналі українці обіграли шведів Fnatic з рахунком 3: 0. Українську команду очолював Данило "Zeus" Тесленко.

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Турнірна таблиця StarSeries & i-League CS: GO Season 7:

1 місце – Natus Vincere (250 000 доларів);
2 місце – Fnatic (80 000 доларів);
3-4 місце – Renegades, NRG Esports (30 000 доларів);
5-8 місце – NiP, North, ENCE Esports, Team Vitality (15 000 доларів);
9-11 місце – Team Spirit, BIG, FaZe Clan (8 500 доларів);
12-14 місце – TYLOO, ViCi Gaming, MiBR (5 500 доларів);
15-16 місце – paiN Gaming, Panda Gaming (4 000 доларів).

Цікаво, що після турніру кіберпортівний портал HLTV.org обрав найціннішого гравця. Ним став учасник команди Na'Vi Олександр "s1mple" Костильов.

Хто такий Олександр Костильов? Він є професійним кіберспортсменом в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive. Зараз він грає у компанді Natus Vincere на позиції основного AWP. Портал HLTV.org назвав хлопця найкращим гравцем 2018 року у грі CS: GO. Нещодавно киянин став офіційним амбасадором компанії AMD, що займається виробництвом процесорів та відеокарт.

Що таке StarSeries & i-League Season 7? Це турнір з популярної комп’ютерної гри CS: GO (Counter-Strike: Global Offensive). Він проходив з 30 березня по 7 квітня в Шанхаї. Загалом у змаганні взяли участь 16 команд. Призовий фонд склав півмільйона доларів.

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Теги: Кіберспорт Техно Ігри Новини Техно
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