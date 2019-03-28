Українські продакт-менеджери в IT заробляють до 6 тисяч доларів

Зарплата середньостатистичного українського продакт-менеджера в IT складає від двох до чотирьох тисяч доларів на місяць. Про це йдеться у "Дослідженні ринку продакт-менеджерів України 2019".

Як йдеться у дослідженні, вони опитали 99 фахівців із 60 українських компаній.

Як виглядає середньостатистичний продакт-менеджер

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Середній вік працівника – 29 років. 74% таких працівників живуть у Києві та працюють над B2B або B2C-продуктами. Цікаво, що майже чверть із них навчались закордоном.

Ще майже половина опитаних (45%) ніколи не працювали за фахом.

Скільки заробляють українські продакт-менеджери

Скільки заробляють

Як вже було сказано, середньостатистичний продакт-менеджер заробляє від 2 до 4 тисяч доларів. При цьому зарплата на ринку коливається від тисячі до 6 тисяч доларів.

Цікаво, що близько половини опитаних кажуть, що в майбутньому хочуть працювати закордоном. Ті, що планують надалі працювати в Україні, кажуть, що хочуть розвивати українські продукти і що тут подобається жити.

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