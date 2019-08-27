Українські розробники створили електронного помічника для депутатів: що він вміє

У новообраних нардепів буде незвичний помічник – це Telegram-бот, якого розробили українські фахівці. Він має безліч корисних функцій, які покликані полегшити життя народних обранців.

Чат-бота створили працівники IT-підрозділу апарату Верховної Ради спільно з Українським інститутом майбутнього. Про це на прес-конференції повідомила народна депутатка нового скликання Галина Янченко.

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Що вміє робити Telegram-бот

Експерт з питань штучного інтелекту Українського інституту майбутнього Антон Семенов пояснив, що чат-бот створений для того, аби допомагати народному депутату.

Електронний помічник може:



– підказати народному депутату, як правильно оформити своїх помічників, які документи для цього потрібні;

– показати зали, які доступні для засідань;

– поінформувати про законодавчу діяльність;

– надати документи на регламент Верховної Ради;

– пояснити, як правильно працювати з системою електронних засідань комітетів.

Галина Янченко зауважила, що Telegram-бот – це один з кроків перетворення держави з бюрократичної на державу у "смартфоні". Ба більше, до Верховної Ради пройшли чимало нових нардепів, яким потрібна допомога, тож електронний помічник зможе зорієнтувати їх у певних питаннях.

Ми бачимо цей інструмент як гід, він служитиме успішному запровадженню технологій штучного інтелекту у законотворчому процесі. Найближчим часом цей інструмент збагатиться навчальними відеоматеріалами, які допоможуть народним депутатам легко пройти курс навчання у роботі з новими інноваційними платформами у Верховній Раді,

– сказав Сидоренко.

Варто додати, перше засідання Верховної Ради буде 29 серпня. Обрані депутати уже отримали проект порядку денного. Під час першого засідання депутати обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України та формуватимуть Кабмін.

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