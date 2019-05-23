Український блогер викрив брехню OnePlus

Нещодавно представлений смартфон OnePlus 7 Pro наробив чимало галасу та отримав велику кількість позитивних відгуків від закордонних видань та техноблогерів. Проте не всі користувачі поділяють таку думку: приміром, український блогер виявив невідповідність із заявленими виробником характеристиками та кінцевим пристроєм.

Характеристики камери. Нагадаємо, OnePlus 7 Pro отримав потрійну основну камеру з 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586, 16-мегапіксельним модулем з ширококутним об'єктивом з кутом огляду 117 градусів і 8-мегапіксельним сенсором з можливістю зйомки з триразовим оптичним наближенням. Так сказано на офіційному сайті виробника.

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У чому проблема? Український технолоблогер Антон Григор'єв придбав OnePlus 7 Pro на старті продажів і протягом декількох днів ретельно тестував новий флагман. Під час вивчення зроблених фотографій він зі своєю командою помітив щось дивне.



Заявлені характеристики камери OnePlus 7 Pro

Згідно EXIF-даних, знімок, зроблений в портретному режимі за допомогою нібито 8-мегапіксельного сенсора, має роздільну здатність 4160 х 3120 пікселів, що відповідає 13 Мп.



Реальна роздільна здатність камери OnePlus 7 Pro

Крім того, додаток Device Info HW показав, що в OnePlus 7 Pro встановлений сенсор Samsung S5K3M5. Згідно сайту виробника, він має роздільну здатність 12 Мп.



Невідповідність роздільної здатності камери в OnePlus 7 Pro

Також блогер зазначив, що при використанні портретного режиму смартфон не видає триразове наближення. Фокусна відстань в 74 міліметра також не дотягує до необхідної.

Інші випадки обману. Поки рано робити якісь висновки, але нагадаємо, що в 2017 році в OnePlus 5 замість заявленого дворазового оптичного зуму в реальності виявився лише 1,33-кратний. Тоді компанія зізналася, що використовує цифрове наближення, щоб отримувати заповітні 2х.

Огляд смартфона OnePlus 7 Pro – дивіться відео

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