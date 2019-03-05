Український інтернет-трафік проходить через російську компанію, – ЗМІ

Більшість українських інтернет-провайдерів є лише посередниками у наданні телекомунікаційних послуг своїм клієнтам. Одним із постачальників є компанія RETN з офісом в Лондоні, у якої простежується російський слід.

Як читаймо у матеріалі на сайті tokar.ua, частково інтернет-трафік проходить через обладнання Ростелекому.

Клієнтами RETN є багато українських інтернт-провайдерів:

Читайте також: Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні

Воля ("Київські телекомунікаційні мережі") Farlep (Vega) Fregat (один з великих провайдерів Дніпра) Gigatrans (Дніпро, Одеса, Харків, Київ, Львів) Infocom Lanet Інтертелеком Київстар Укртелеком.

Російський слід. Компанія RETN працює в 36 країнах та обслуговує понад 1900 клієнтів. Найбільш клієнтів компанії у Східній Європі та Росії. У квітні 2012 року компанію купив найбільший провайдер Росії — Ростелеком. Вартість угоди склала 45 мільйонів доларів.

RETN купив Ростелеком

Ростелекомом керують екс-керівник Адміністрації президента Росії Сергій Іванов та екс-віце-губернатор Санкт-Петербурга Михайло Осеєвський. Обидва є членами партії "Єдина Росія", а Іванов ще й має орден за “повернення” Криму.

Чи варто панікувати. Бити на сполох, у будь-якому випадку не варто. Більшість даних, що передаються мережами, є зашифрованими. Провайдер зазвичай не знає, що робить користувач на сайтах із зашифрованим з’єднанням. Щоправда, провайдерові відомо, які саме сайти ми відвідуємо.

Але шифрування спрацьовує не завжди. Так, Google лише влітку 2017 почав занижувати у видачі сайті, що не використовували https (шифроване з’єднання). Ситуація викликає занепокоєння, що практично весь український та європейський трафік проходить через російські сервери, де його можна аналізувати й зберігати. Так, росіяни можуть легко заблокувати доступ до потрібного сайту або замінити його на інший.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно