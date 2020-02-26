Український кіберальянс припинив співпрацю з органами держвлади: в чому небезпека

Після того, як правоохоронці влаштували масові обшуки у активістів Українського кіберальянсу, в організації вирішили повністю припинити співпрацю з органами державної влади в Україні.

У кіберальянсі додали, що припиняють надавати свою допомогу поки з них не будуть зняті підозри та принесені вибачення.

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"Тепер не буде публікацій, не буде допомоги з нашого боку органів державної влади, не варто нам дзвонити вночі про допомогу, все зупинилося", – заявив кіберексперт Олександр Галущенко.

Чому це небезпечно

Як розповіли в організації, Український кіберальянс вже третій рік займається проблемами з кібербезпеки держави, і об’єктів критичної інфраструктури зокрема.

Якщо вони виявляють уразливість, то інформують відповідні органи (СБУ, РНБО кіберполіцію).

За словами Галущенка, у 2019 році вони виявили вразливості в безпеці Одеського аеропорту, всю інформацію передали адміністрації аеропорту та СБУ.

"Я знайшов вразливість, коли велика кількість внутрішніх документів була у відкритому доступі…Якби я передав усі знайдені уразливості у Міжнародну систему безпеки польотів, то одеському аеропорту заборонили би приймати міжнародні рейси", – розповів член Альянсу Андрій Перевезій.

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Окрім того, саме активісти Кіберальянсу виявили критичну уразливість у роботі урядового порталу Сareer.gov.ua, на якому розміщуються вакансії органів державної влади. Тоді персональні дані українців, зокрема копії паспортів та ідентифікаційних кодів, потрапили у відкритий доступ. І таких прикладів чимало.

У чому звинуватили активістів

Обшук відбувається на основі ухвали одеського суду. Справу порушили за статтею 361 Кримінального Кодексу про "Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку".

В ухвалі сказано, що у жовтні 2019 року невстановлена особа розмістила на табло одеського аеропорту фото дівчини з підписом "F*ck you, Greta". Саме в цьому і підозрюють кіберактивістів.

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