Український сервіс Grammarly допоможе визначити тон листа

Українська компанія Grammarly розробила однойменний софт для перевірки граматики під час листування англійською. Тепер до послуги додали ще одну цікаву функцію – Tone Detector, що допомагає визначити тон листування.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Grammarly.

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Для чого ця функція? Tone Detector використовує комбінацію правил та машинного навчання, щоб ідентифікувати загальний тон тексту. Система аналізує вибір слів, формулювань, пунктуацію та навіть використання великих літер. На основі цієї інформації, система визначає, яке враження написане повідомлення створить для його читача.

Beta-версія детектора тону вже доступна для веб-версій поштових сервісів Gmail та Yahoo у браузерному розширенні Grammarly для Chrome. Вже через кілька тижнів він стане доступним для Safari та Firefox.

Для активації детектора тону текст повинен мати не менше ніж 120 знаків.

Що таке Grammarly? Це стартап, який заснували троє українців у 2009 році. Сервіс допомагає з перевіркою правопису і граматики англійською мовою, Сервіс підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним. Він працює лише для англійської мови.

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