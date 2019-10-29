Український стартап із переробки пластику Greenbin.app отримав 45 000 євро інвестицій

Український стартап Greenbin.app отримав 45 тисяч євро інвестицій. Головна мета додатку, створеного українцями Дмитром Кухарєвим та Оленою Сидоренко, допомогти в переробці пластикових відходів.

Що відомо про Greenbin.app? Це мобільний додаток для повернення пластикової упаковки взамін на винагороду. Наразі Greenbin.app доступний лише на Android-пристроях у ранньому доступі, однак розробники готують версію для iOS, повідомляє ain.ua.

Читайте також: Найпопулярніші додатки серед українців: цікавий рейтинг

Як це працює? Для того, аби скористатися додатком, необхідно відсканувати QR-код на пляшці, залишити її на найближчій локації (згідно із запропонованими на карті) та дочекатися верифікації.

Після перевірки, користувачі отримають бали та в подальшому зможуть обміняти їх на інші товари та послуги, приміром квитки в кіно.



Щоб скористатися додатком потрібно відсканувати код на пляшці

Головні цілі розробки. Команда розробників називає свій проєкт "Google Analytics для відходів". Додаток покликаний допомогти виробникам досягти норм зі збору та переробки пластикової тари. До кінця 2025 року в ЄС вони повинні складати 77%, а до 2029 року – 90%.

Чи з'явиться в Україні? Згідно з умовами інвестування, проєкт запускають на території Польщі. Однак раніше проєкт тестували і в Україні. Greenbin.app співпрацювала зі станцією "Україна без сміття". Наразі команда веде переговори з одним з найбільших виробників упаковки в країні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно