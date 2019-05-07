Український стартап подав до суду на Apple: деталі резонансної справи

Дві ІТ-компанії – стартап Kidslox з офісом у Черкасах та іспанська компанія Qustodio – подали скаргу до Європейської комісії з конкуренції на щодо компанії Apple.

Як сказано на сайті Kidslox, Apple звинувачують у зловживанні монопольним становищем і "витравлюванні" додатків, що допомагають контролювати перебування дітей за мобільними телефонами.

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У чому звинувачують Apple. Як стверджують заявники, американська корпорація створила власну програму батьківського контролю і зараз блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore.

Так, вже видалено 11 додатків такого типу: Ourpact, Mobicip, Сurbi тощо.

"Наша ціль – відстояти права користувачів на вільний вибір, який додаток батьківського контролю їм обирати. Після нашого звернення до Європейської комісії Apple дещо зменшив тиск на нас, однак усе одно не дає оновити Kidslox", - заявив СЕО та засновник Kidslox Віктор Євпак.

Чим займається Kidslox? Стартап розробляє мобільний додаток для батьківського контролю Kidslox. Він дає змогу батькам керувати часом, що їхня дитина проводить за мобільним. Батьки можуть блокувати програми, доступ до інтернету та фільтрувати контент, що отримує дитина.



Як запевняють розробники. Їхній додаток є більш ефективним, ніж аналог від Apple. Адже він виконує миттєве блокування та має більш якісну фільтрацію контенту. Крім того, він дає змогу контролювати як IOS-пристрої, так і на Android.

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