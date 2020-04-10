Український стартап розробив девайс, що подвоює кількість пацієнтів на апараті ШВЛ

Український стартап MAWI розробив девайс Mawi Pipeline, який я теорії може збільшити кількість хворих, під'єднаних до апарату штучної вентиляції легенів. Це особливо актуально в час пандемії коронавірусу, адже критично хворі пацієнти потребують ШВЛ, а їх в Україні не так і багато.

Пристрій Mawi Pipeline виготовлений на 3D-принтері. Його можна під’єднати до апарату ШВЛ, передає AIN.UA.

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Таким чином розробка дає можливість підключити декількох пацієнтів відразу (стандартний апарат дає можливість підключати лише одну людину). Простими словами, це такий собі механічний перехідник, який роз'єднує потоки повітря та розділяє на 2 трубки.

Розробники кажуть, що такий пристрій можна надрукувати на будь-якому 3D-принтері побутового і вищого рангу. Як матеріал рекомендують використовувати гіпоалергенний медичний пластик, попередньо сертифікований за нормами.

Як працює Mawi Pipeline: відео

Тестування

Mawi Pipeline вже випробовували на різних апаратах ШВЛ. Важливо, що тестування показало, що найбільш безпечним і ефективним є розгалуження коннектора на 2 трубки, а не на 4 або більше.

"В Україні часто використовують не найпрогресивніші апарати ШВЛ, які не працюють на повну потужність. Тому ми адаптували пристрій і вдосконалили його, щоб якомога більше Pipeline могло працювати в Україні при різних умовах", – кажуть творці.

Ціна

Друк одного такого пристрою розробники оцінюють у 10 доларів (приблизно 280 гривень).

При цьому команда MAWI готова безкоштовно виробляти і поставляти коннектори в лікарні, в які надходять пацієнти, заражені COVID-19. Для цієї установи потрібно заявку на сайті Mawi Pipeline.

Нині в Україні 43 хворих на коронавірус перебувають у критичному стані. Саме ці пацієнти потребують реанімаційних заходів. Загалом внаслідок спалаху COVID-19 в Україні у лікарнях перебувають 923 особи.

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