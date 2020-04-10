24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Український стартап розробив девайс, що подвоює кількість пацієнтів на апараті ШВЛ

- Читать новость на русском
Апарат Mawi Pipeline / ain.ua

Український стартап MAWI розробив девайс Mawi Pipeline, який я теорії може збільшити кількість хворих, під'єднаних до апарату штучної вентиляції легенів. Це особливо актуально в час пандемії коронавірусу, адже критично хворі пацієнти потребують ШВЛ, а їх в Україні не так і багато.

Пристрій Mawi Pipeline виготовлений на 3D-принтері. Його можна під’єднати до апарату ШВЛ, передає AIN.UA.

Важливо Достовірна інформація про боротьбу з COVID-19 в Україні: запустили дашборд

Таким чином розробка дає можливість підключити декількох пацієнтів відразу (стандартний апарат дає можливість підключати лише одну людину). Простими словами, це такий собі механічний перехідник, який роз'єднує потоки повітря та розділяє на 2 трубки.

Розробники кажуть, що такий пристрій можна надрукувати на будь-якому 3D-принтері побутового і вищого рангу. Як матеріал рекомендують використовувати гіпоалергенний медичний пластик, попередньо сертифікований за нормами.

Як працює Mawi Pipeline: відео 

Тестування

Mawi Pipeline вже випробовували на різних апаратах ШВЛ. Важливо, що тестування показало, що найбільш безпечним і ефективним є розгалуження коннектора на 2 трубки, а не на 4 або більше.

"В Україні часто використовують не найпрогресивніші апарати ШВЛ, які не працюють на повну потужність. Тому ми адаптували пристрій і вдосконалили його, щоб якомога більше Pipeline могло працювати в Україні при різних умовах", – кажуть творці.

Ціна

Друк одного такого пристрою розробники оцінюють у 10 доларів (приблизно 280 гривень).

При цьому команда MAWI готова безкоштовно виробляти і поставляти коннектори в лікарні, в які надходять пацієнти, заражені COVID-19. Для цієї установи потрібно заявку на сайті Mawi Pipeline.

Нині в Україні 43 хворих на коронавірус перебувають у критичному стані. Саме ці пацієнти потребують реанімаційних заходів. Загалом внаслідок спалаху COVID-19 в Україні у лікарнях перебувають 923 особи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Коронавірус COVID-19 Лікування Здоров'я Новини Техно Техно Коронавірус в Україні Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
9 квітня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
8 квітня 12:52 Рожевий Місяць 2020: яскраві фото та відео цього незвичного явища
Ірина Полицька
6 квітня 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
Анастасія Можаровська
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька

Новини
Більше новин