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Український стартап розробляє гороскопи: залучив 300 000 доларів інвестицій

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Astromix зумів залучити 300 тисяч доларів інвестицій / unsplash.com

Український стартап Astromix зумів залучити 300 тисяч доларів від інвесткомпанії Adventures Lab в рамках seed-раунду. Українці займаються розробкою астрологічних персоналізованих сервісів для користувачів.

Як розповів засновник Adventures Lab Андрій Кривочук, інвесторів не лякає ситуація з пандемією і можливою кризою, передає ain.ua.

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Чим займається Astromix

Команда Astromix працює над створенням персоналізованих гороскопів. Такі прогнози збирають за професією, типом особистості, талантами тощо.

"Ваш гороскоп набагато глибший і складніший ніж сухе трактування знаків зодіаку, яке ви можете прочитати в журналах або на інших сайтах. Ми використовуємо високоточні дані NASA щодо карти зоряного неба, а також час і місце вашого народження для того, щоб створити для найбільш точний та персоналізований гороскоп", – кажуть розробники. 

Наприкінці 2019 року команда розробила MVP і запустила відкрите бета-тестування сервісу. Зараз команда працює над кінцевою версією.Наразі у команді Astromix працюють шість співробітників.

"Ми розглядаємо проєкти, які часто не розглядаються класичним сценарієм, на кшталт affiliate marketing (партнерський маркетинг), астрології, беттінгу, гемблингу і інших traffic-driven ніш, які генерують/залежать від величезних обсягів трафіку. Так що інвестиція в Astromix є для нас є типовою", – додав Криворчук.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
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