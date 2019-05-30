Український стартап розширив можливості власного додатку Allset: що про це відомо

121 Читать новость на русском
Як виглядає додаток Allset
Як виглядає додаток Allset / Фото з вільних джерел

Український сервіс попереднього бронювання Allset оголосив про старт роботи додатку у Маямі. На сьогодні, додаток доступний в 11 американських містах, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго та Х’юстон. Також 16 травня команда запустила нову функцію Pickup – замовлення їжі на винос.

Новим етапом роботи стартапу став запуск функції Pickup. Користувачі додадку зможуть замовити страву і забрати її з ресторану в межах 10 хвилин.

Читайте також: ScUber: запускають перше в світі підводне таксі

У США люди дуже цінують свій час. Тут економія кожної хвилини – це цінність. Тому попит на Allset росте так само, як і його географія, 
– розповів СEO Allset Стас Матвієнко

Що відомо про укрїнський стартап? Allset допомагає ресторанам надавати висококласний сервіс і скоротити час очікування на замовлення. З його допомогою відвідувач може зарезервувати столик, замовити страву і оплатити сервіс до прибуття у ресторан через мобільний додаток.

У компанії два офіси: у Києві та Сан-Франциско. Команда розробників працює в Україні, але їздить у США тестувати додаток у реальному житті.

Історія компанії. Компанію заснували у 2015 році Стас Матвієнко та Анна Поліщук. До кінця 2019 року стартап планує стати партнером усіх найбільших ресторанних мереж в США.

Плани на майбутнє. Восени команда представить оновлений дизайн додатку, над яким працювали більше року. В Allset розповідають що новий дизайн буде простішим у користуванні та матиме більше зручних функцій.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Семеро людей загинули та десятки зникли безвісти під час аварії судна в Будапешті: фото
сьогодні
2385
Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Додатки Стартап Новини США
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
29 травня 21:02 Огляд смартфона Honor 8A: приємний дизайн та NFC за доступну ціну
927
Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
27 травня 21:07 Як потрапити на роботу в український офіс Dell Technologies
Ірина Полицька 817
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
27 травня 10:00 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
563
Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
26 травня 18:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
Ірина Полицька 4597
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
25 травня 18:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2155
Новини
Більше новин
Залиште відгук