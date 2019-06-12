Український стартап запустив виробництво розумних будинків

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Український розумний будинок
Український розумний будинок / greencubator.info

Українська компанія PassivDom запустила франшизу щодо виробництва автономних розумних будинків, які будуть працювати на сонячних батареях.

Як пише Greencubator, компанія планує випускати п'ять-шість таких будинків в місяць.

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Переваги. Як стверджують розробники, один будинок буде споживати майже у 20 разів менше енергії, ніж звичайний. Він буде споживати лише сонячну енергію. Крім цього, він може повторно використовувати відпрацьовані ресурси.

У будинку є укомплектована кухня з вбудованою енергозберігаючою побутовою технікою, система вентиляції, тепловий насос, камера і термостат. Також він оснащений проектором зі 100-дюймовим екраном, акустичною системою, інтернетом і розумним дверним замком зі сканером відбитку пальців.

Що ще розумного? У будинку працюють 24 інтелектуальні інженерні системи, серед яких: контроль якості повітря, вмісту кисню і вуглекислого газу тощо Також можливо управління будинком через мобільний додаток.

Будинок PassivDom

Презентація будинку на  iForum у Києві 

"Ми раді, що перша експериментальна лінія по франшизі заробила саме в Україні. Ми навмисне починаємо з меншої потужності, щоб відпрацювати всі можливі проблеми. В Україні для цього є дуже сприятливе середовище", – розповів засновник PassivDom Максим Гербут.

Вартість будинку не уточнили. У США вартість одного такого будинку коливається у межах 90 000 – 359 999 доларів.

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Теги: Новини Техно Техно Сонячна енергетика Штучний інтелект Стартап Екологія
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