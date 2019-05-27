Український стартап зібрав 340 тисяч доларів: що про це відомо

407 Читать новость на русском
Український стартап зібрав 340 тисяч доларів і вже скоро стане доступним на Amazon
Український стартап зібрав 340 тисяч доларів і вже скоро стане доступним на Amazon / Tech.liga.net

Цільовий ринок технічної новинки – США та країни Азії, такі як: Японія, Гонконг та Сінгапур. В Україні цей "розумний" рюкзак також зацікавив аудиторію, проте доволі нішеву.

Український стартап Pix, який виробляє анімовані рюкзаки, зібрав 340 тисяч доларів інвестицій на Kickstarter і Indiegogo. Про це повідомляє LIGA.net  Перші 150 тисяч доларів вдалось залучити в ході кампанії на Kickstarter в жовтні 2018-го року, решта – під час кампанії на Ingiegogo, яка завершується на цьому тижні.

Читайте також: Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера

Перша партія рюкзаків розлетілася дуже швидко. Там було 1650 штук. Через півтори тижні готуємо наступну партію,
– підкреслює Рімек, СЕО-редактор компанії-засновника.

Першу партію рюкзаків вже розкупили
Першу партію рюкзаків вже розкупили

За її словами, продаж вже переводять на сайт, де можна буде замовити рюкзакогаджет. Також продукт виведуть на Amazon найближчим часом.

Було б непогано продати 10 тисяч рюкзаків до кінця року,
– відзначає Рімек.

Виготовляють рюкзак у Китаї. А в Україні розташована вся команда, що займається розробкою заліза і софту, а також маркетинг.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Зеленський назвав одне зі своїх пріоритетних завдань
сьогодні
3809
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
26 травня 18:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
Ірина Полицька 4192
Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
25 травня 22:03 Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
Ірина Полицька 562
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
25 травня 18:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 1967
Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
24 травня 16:02 Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
2437
Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
23 травня 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
3393
Новини
Більше новин
Залиште відгук