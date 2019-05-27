Український стартап зібрав 340 тисяч доларів: що про це відомо

Цільовий ринок технічної новинки – США та країни Азії, такі як: Японія, Гонконг та Сінгапур. В Україні цей "розумний" рюкзак також зацікавив аудиторію, проте доволі нішеву.

Український стартап Pix, який виробляє анімовані рюкзаки, зібрав 340 тисяч доларів інвестицій на Kickstarter і Indiegogo. Про це повідомляє LIGA.net Перші 150 тисяч доларів вдалось залучити в ході кампанії на Kickstarter в жовтні 2018-го року, решта – під час кампанії на Ingiegogo, яка завершується на цьому тижні.

Читайте також: Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера

Перша партія рюкзаків розлетілася дуже швидко. Там було 1650 штук. Через півтори тижні готуємо наступну партію,

– підкреслює Рімек, СЕО-редактор компанії-засновника.



Першу партію рюкзаків вже розкупили

За її словами, продаж вже переводять на сайт, де можна буде замовити рюкзакогаджет. Також продукт виведуть на Amazon найближчим часом.

Було б непогано продати 10 тисяч рюкзаків до кінця року,

– відзначає Рімек.

Виготовляють рюкзак у Китаї. А в Україні розташована вся команда, що займається розробкою заліза і софту, а також маркетинг.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно