Українсько-американська ракета "Антарес" допомогла астронавтам у дослідженні Всесвіту

Українсько-американська ракета-носій "Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель "Сигнус". Останній має доправити на Міжнародну космічну станцію речі для екіпажу та матеріали для наукових досліджень – загалом 3 750 кілограмів корисного вантажу.

Як повідомили у конструкторському бюро "Південне", всередині вантажного корабля "Сигнус" на орбіту полетіли:

традиційна провізія;

речі для екіпажу,

матеріали для наукових досліджень,

устаткування для станції та виходу у відкритий космос;

кубсати (малі супутники для космічних досліджень): частину з них буде запущено з МКС, а частину – з самого "Сигнуса" після того, як він покине станцію.

Зокрема, "Сигнус" має доправити на МКС обладнання для магнітного альфа-спектрометра (AMS-02), який встановлено на зовнішній стороні космічної станції. Його завдання – пошук ознак темної, незвичайної матерії та антиматерії. Дані цього дослідження допоможуть зрозуміти, як було утворено Всесвіт.

"Наприкінці цього року заплановано серію виходів астронавтів у відкритий космос для проведення робіт з продовження терміну служби спектрометра. Астронавти будуть перерізати та повторно з'єднувати елементи обладнання спектрометра, і це подія, яку раніше не робили в космосі. Досвід, який буде отримано, може виявитися корисним для майбутніх місій", – підкреслюють представники "Південного".

Крім того, астронавти отримають "спеціальний жилет" AstroRad, призначений для захисту від радіації. У підсумку астронавти проведуть його випробування під час виконання щоденних завдань. Мета випробувань – визначити, наскільки він є зручним у застосуванні.

Також "Сигнус" доправить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G. У ній буде проведено дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації. Цю піч розробили спеціально для використання на космічній станції, і її можна застосовувати в майбутніх тривалих польотах.

Ще один пристрій, що має назву The Made in Space Recycler, застосовують для переробки пластику задля збереження навколишнього середовища. Його буде протестовано в процесі переробки пластику на нитку (філамент) для 3D-друку, яку потім можна буде використати в пристрої Made in Space Manufacturing Device (3D-принтер Refabricator, який працює в орбітальній лабораторії МКС з 2016 року).

Додамо, що успішний пуск Антареса відбувся з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) 2 листопада.

Українсько-американська ракета "Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель "Сигнус": дивіться відео

Що відомо про проект "Антарес"

Він є прикладом успішної взаємодії компаній космічної галузі України та Сполучених Штатів у сфері мирного дослідження космічного простору. Його створила американська корпорація Northrop Grumman (колишня назва – Orbital ATK Inc) за участю іноземних партнерів, зокрема низки українських підприємств. Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило конструкторське бюро "Південне" та згодом виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів).

Також українській фахівці брали участь і у підготовці ракети-носія до пуску та її випробуванні. Так, українці у повному обсязі забезпечили виконання вcix операцій у своєму секторі відповідальності. Крім того, згідно з контрактом, технічну підтримку пуску, приймання та обробку телеметричної інформації у режимі реального часу здійснювали з території КБ "Південне".

"Антарес" призначено для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних i державних космічних aпapaтiв. Вона складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля "Сигнус" (третій ступінь).

Загалом з 2013 року "Антарес" стартувала 12 разів, 11 з яких – успішно. Нинішня місія NG-12 є першою в межах контракту з NASA з доставки вантажів на МКС. Контракт укладено до 2024 року. Він передбачає щонайменше ще п'ять місій з доставки приблизно 20 тонн корисного вантажу на МКС. До цього діяв контракт, за яким з 2014 року було доправлено до МКС 10 кораблів "Сігнус", 7 з яких – за допомогою "Антареса".

Що відомо про космічний корабель Cygnus NG-12 S.S. Alan Bean?Його корпорація Northrop Grumman назвала на честь Алана Лаверна Біна (1932 – 2018) – четвертого астронавта, що ступив на поверхню Місяця. Це вже дев’ятий політ версії вантажівки підвищеної місткості (Enhanced).