Українську гру Metro: Exodus номінували на престижну премію – деталі
Організатори престижної премії The Game Awards назвали цьогорічних номінантів. До списку "Найкращі екшн-ігри року" потрапила й гра від уркаїнських розробників – Metro: Exodus.
Що відомо про The Game Awards
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Game Awards – це одна з найвідоміших премій, яка відзначає досягнення розробників комп’ютерних ігор. Зауважимо, The Game Awards в 2014 році заснував підприємець Джофф Кайлі і з тих пір він щорічно проводить цю премію. Нагадаємо, минулого року найкращою грою року стала God of War, також в багатьох категоріях відзначили вестерн Red Dead Redemption 2.
Номінанти на премію "Найкраща екшн-гра 2019 року"
- Apex Legends (Respawn/EA);
- Astral Chain (Platinum Games/Nintendo);
- Call of Duty: Modern Warfare (Infinity Ward/Activision);
- Devil May Cry 5 (Capcom/Capcom);
- Gears 5 (The Coalition/Xbox Game Studios);
- Metro: Exodus (4A Games/Deep Silver).
Зауважимо, Metro: Exodus – це гра від української студії 4A Games. Сюжет екшену написаний на основі романів Дмитра Глуховського.
Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео
Дії шутера стартують в руїнах постапокаліптичної Москви, користувач грає за протагоніста серії Артема, а історія починається з моменту хорошою кінцівки Metro: Last Light.
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Номінанти премії "Найкраща гра року"
- Control (Remedy/505 Games);
- Death Stranding (Kojima Productions/SIE);
- Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo);
- Resident Evil 2 (Capcom/Capcom);
- Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision);
- The Outer Worlds (Obsidian/Private Division).
Повний список номінацій та номінантів The Game Awards 2019 можна подивитися на офіційному сайті премії. А переможців оголосять вже 12 грудня 2019 року.
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