Українську гру Metro: Exodus номінували на престижну премію – деталі

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Metro: Exodus номінували на найкращу екшн-гру 2019 року / Фото з вільних джерел

Організатори престижної премії The Game Awards назвали цьогорічних номінантів. До списку "Найкращі екшн-ігри року" потрапила й гра від уркаїнських розробників – Metro: Exodus.

Що відомо про The Game Awards

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Game Awards – це одна з найвідоміших премій, яка відзначає досягнення розробників комп’ютерних ігор. Зауважимо, The Game Awards в 2014 році заснував підприємець Джофф Кайлі і з тих пір він щорічно проводить цю премію. Нагадаємо, минулого року найкращою грою року стала God of War, також в багатьох категоріях відзначили вестерн Red Dead Redemption 2.

Номінанти на премію "Найкраща екшн-гра 2019 року"

Зауважимо, Metro: Exodus – це гра від української студії 4A Games. Сюжет екшену написаний на основі романів Дмитра Глуховського.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

 

Дії шутера стартують в руїнах постапокаліптичної Москви, користувач грає за протагоніста серії Артема, а історія починається з моменту хорошою кінцівки Metro: Last Light.

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Номінанти премії "Найкраща гра року" 

  • Control (Remedy/505 Games);
  • Death Stranding (Kojima Productions/SIE);
  • Super Smash Bros. Ultimate (Bandai-Namco/Sora/Nintendo);
  • Resident Evil 2 (Capcom/Capcom);
  • Sekiro: Shadows Die Twice (From Software/Activision);
  • The Outer Worlds (Obsidian/Private Division).

Повний список номінацій та номінантів The Game Awards 2019 можна подивитися на офіційному сайті премії. А переможців оголосять вже 12 грудня 2019 року.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ігри 4A Games
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