Українці створили додаток, що "оживляє" казки

Українсько-американський стартап розробив спеціальний додаток, що може буквально оживити казку. За його допомогою герої починають рухатись.

Як передає ukrainian.voanews, це додаток доповненої реальності. Його та спеціальну книжку розробили українці - менеджер з Вінниці Олександр Музика і програміст Олег Коваль, який мешкає у США.

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Обоє чоловіків працюють у США, тож вирішили заснувати спільний стартап.

Як працює додаток

Програма використовує технологію доповненої реальності та систему Unity. Технологія активує камеру на смартфоні і коли вона бачить якийсь малюнок, то розпізнає його як код і домальовує картинку на екрані пристрою. Це може бути як смартфон так і планшет.

Додаток можна завантажити у фірмових магазинах додатків на Android та iOS.

Казку "Колобок" оживили через додаток: відео

Перша казка. яку випустив стартап, це Колобок. Вона має музичний супровід і професійне озвучення. Якщо на герої зупинити курсор і натиснути, він почне говорити чи співати. Щоправда, поки книга доступна лише англійською та російською мовами. Та розробники працюють над розширенням цього переліку. до якого увійде і українська.