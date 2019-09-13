Українці масово скаржаться на збій у роботі "Приватбанку": що насправді сталося

Увечері 13 вересня у роботі додатку Privat24 стався збій. Окрім того, проблеми були і в роботі терміналів "Приватбанку" в супермаркетах та рітейл-мережах.

У соцмережах користувачі пишуть, що до банкоматів вишикувались величезні черги. У деяких магазинах було неможливо розрахуватись картою.

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На гарячій лінії банку попереджали, що можуть виникати труднощі з платежами у "Приват24". Окрім того, можливі проблеми з оплатою в Інтернеті, зарахуванням коштів на картку, роботою банкоматів, а також оплатою у POS-терміналах.

#Киев #приватбанк не работают их терминалы в Ашан атб- шо уже появилось? Аомагедон — Упоротый Судак (@GlobalGarant) September 13, 2019

ПриватБанк гроші не приймає інше видає. У супермаркеті Ж. Люди на касах нервують. Згадують хто за кого голосував — Stas PerfectWork.net (@PerfectWork_UA) September 13, 2019

Київ #ПриватБанк лежить вже більше години, не працює Приват24, зняття готівки та розрахунок картою. Якраз сьогодні презентували новий дизайн карток та додатку, чудове «покращення» ‍♂️ #ПриватЖиви — Yaroslav Kryzhanivsky (@yarumil) September 13, 2019

внесла на карту через терминал ПриватБанка крупную сумму... а деньги не пришли....WTF?!! #приватбанк ты серьезно? — Alina **** (@aminakislota) September 13, 2019

"Рекомендуем не пользоваться сервисами нашего банка. Ваш Приватбанк" — комментатор v.8 (@comm_824) September 13, 2019

приватбанк полетел сегодня и я не смогла купить себе еды



чувствую себя персонально кибератакованой — cosmo (@lov_m_e) September 13, 2019

У "Приватбанку" причини проблеми поки не назвали. Однак там наразі рекомендують утриматись від невдалих операцій і почекати, поки несправності зникнуть. Усунути їх обіцяють вже найкращим часом.

Зазначимо, нещодавно "Приватбанк" випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24. Додаток отримав оновлений дизайн, який раніше показували в бета-версії.

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