Українці масово скаржаться на збій у роботі "Приватбанку": що насправді сталося
Увечері 13 вересня у роботі додатку Privat24 стався збій. Окрім того, проблеми були і в роботі терміналів "Приватбанку" в супермаркетах та рітейл-мережах.
У соцмережах користувачі пишуть, що до банкоматів вишикувались величезні черги. У деяких магазинах було неможливо розрахуватись картою.
Це цікаво: FacePay24: нова послуга від ПриватБанк для оплати обличчям
На гарячій лінії банку попереджали, що можуть виникати труднощі з платежами у "Приват24". Окрім того, можливі проблеми з оплатою в Інтернеті, зарахуванням коштів на картку, роботою банкоматів, а також оплатою у POS-терміналах.
У "Приватбанку" причини проблеми поки не назвали. Однак там наразі рекомендують утриматись від невдалих операцій і почекати, поки несправності зникнуть. Усунути їх обіцяють вже найкращим часом.
Зазначимо, нещодавно "Приватбанк" випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24. Додаток отримав оновлений дизайн, який раніше показували в бета-версії.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно