Українці масово скаржаться на збій у роботі "Приватбанку": що насправді сталося

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У "Приватбанку" стався масштабний збій
У "Приватбанку" стався масштабний збій / Getty images

Увечері 13 вересня у роботі додатку Privat24 стався збій. Окрім того, проблеми були і в роботі терміналів "Приватбанку" в супермаркетах та рітейл-мережах.

У соцмережах користувачі пишуть, що до банкоматів вишикувались величезні черги. У деяких магазинах було неможливо розрахуватись картою.

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На гарячій лінії банку попереджали, що можуть виникати труднощі з платежами у "Приват24". Окрім того, можливі проблеми з оплатою в Інтернеті, зарахуванням коштів на картку, роботою банкоматів, а також оплатою у POS-терміналах. 

У "Приватбанку" причини проблеми поки не назвали. Однак там наразі рекомендують утриматись від невдалих операцій і почекати, поки несправності зникнуть. Усунути їх обіцяють вже найкращим часом. 

Зазначимо, нещодавно "Приватбанк" випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24. Додаток отримав оновлений дизайн, який раніше показували в бета-версії.

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Теги: Техно Інтернет Приватбанк Банки Новини Техно
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