Українці різко збільшили кількість переглядів на PornHub

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Україна потрапила у 20 країн, що найактивніше дивляться PornHub
Україна потрапила у 20 країн, що найактивніше дивляться PornHub

Популярний сервіс з відеоконтентом для дорослих PornHub теж вирішив підбити підсумки 2018 року та оприлюднив рейтинг використання відеоконтенту в різних країнах.

Як пише видання itc.ua, Україна вперше увійшла в Топ-20 країн з найбільшим трафіком на PornHub. У цьому році країна займає 16 місце, піднявшись за останній рік одразу на 11 місць вгору.

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Українці різко збільшили кількість переглядів на PornHub

Рейтинг країн за переглядом PornHub

У порносайті повідомили, що цей приріст забезпечили абсолютно нові користувачі платформи, що добре видно по суттєвих змін в уподобаннях контенту. Зокрема, на 367% виріс запит "Аніме" на 113% - "Хентай" і на 79% - "Мультфільм".

Українці різко збільшили кількість переглядів на PornHub

Уподобання українців

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Теги: Техно Інтернет Порно
Джерело: Техно
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