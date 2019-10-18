Українці розробили девайс, що бореться з комарами і є безпечним для людини

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Розробили девайс, що бореться з комарами
Розробили девайс, що бореться з комарами / newtimes.kz

Український стартап Mosquito Control Ltd (SEMCS) створили цікавий девайс, який може вирішити проблему укусів комарів. При чому пристрій знищує комарів природним шляхом.

Як пише tech.liga.net, українці розробили пастки для комарів, які встановлюють у місцях їхнього проживання.

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Як відомо, щороку у світі понад 300 мільйонів людей щороку інфікуються хворобами, що переносять комарі, зокрема малярію.

Як працює девайс? Це пастка у вигляді живої істоти. При цьому розробники використали природні атрактанти, CO2 і тепло. Антимоскітна установка не використовує шкідливих для здоров'я людей речовин і є безпечною для навколишнього середовища.

Пастка на комарів

Пастка на комарів

Як пояснили розробники, зараз обробка від комарів проходить з використанням пестицидів. Це шкідливо не тільки для самих комах але і для людей. При цьому на обробку пів акра землі таким чином треба витрати 6 тисяч доларів протягом 5 років. У той же час їхня розробка обійдеться за цей же період часу у три рази дешевше.

До речі, девайс знищує лише комарів-самок, які кусають людей. А самці залишаються неушкодженими.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
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