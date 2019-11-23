Українці розробили оригінальний кухонний комбайн: холодильник, пічка і чайник

Український стартап Neoven представив оригінальний кухонний комбайн. Він може охолодити і підігріти продукти, а також приготувати каву, чай або смузі.

На платформі спільного фінансування kickstarter.com вже розпочато збір коштів на новинку.

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Чим цікавий

Він має вигляд платформи, до якої можна під'єднати різні модулі. Так, компанія розробила модуль чайника, холодильника і блендера. Крім того, пристрій має кілька харчових контейнерів, а для перенесення вилок і ножів передбачений спеціальний відсік.

Також Neoven отримав вбудовану компактну піч, якою можна керувати за допомогою смартфона.

Навіть кришці пристрою придумали використання - її можна використовувати як піднос. Також пристрій має спеціальну сумку для транспортування, тож користувач може самостійно вибрати, що увійде в комплект.

Ціна

На Kickstarter вартість базового комплекту Neoven становить 179 доларів (4 500 гривень). За повний комплект, що включає конфорку, чайник, холодильник і міксер, потрібно заплатити 279 доларів (майже 7 тисяч гривень).

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